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Автор Александра Балан-Сенчук

Похудение, здоровая диета, статины и другие способы лечения гиперлипидемии

Здоровье print

Гиперлипидемия описывает состояние, при котором количество липидов в крови превышает нормальный уровень. Заболевание включает несколько состояний, но обычно относится к высокому уровню холестерина и триглицеридов.

На здоровом уровне липиды участвуют в важных функциях организма, но они могут вызвать проблемы, если присутствуют в избытке. Повышенный уровень липидов в крови способен вызвать ускоренное укрепление артерий, или атеросклероз.

У здоровых людей внутренности артерий гладкие и беспрепятственные, но с возрастом бляшки накапливаются в стенках артерий, пока они не сужаются и не становятся жесткими.

Бляшки состоят из липидов и нескольких других материалов, которые циркулируют в крови. В конце концов, бляшки накапливаются и создают препятствия, уменьшая поток крови через артерии. Это может уменьшить количество крови, богатой кислородом, которая поступает в сердце, что увеличивает риск сосудистых событий, таких как инсульт и сердечный приступ.

Высокий уровень липопротеинов высокой плотности (ЛПВП), или "хорошего" холестерина связан с уменьшением риска сердечных заболеваний и инсульта, поскольку ЛПВП "вымывает" холестерин из артерий, замедляя процесс.

С другой стороны, холестерин липопротеинов низкой плотности (ЛПНП) считается "плохим" холестерином, потому что он может привести к закупорке артерий. Он транспортирует холестерин по всему телу и накапливается в стенках артерий, делая сосуды жесткими и узкими.

Симптомы гиперлипидемии отсутствуют, а анализ крови для проверки липидного профиля человека - единственный способ диагностировать данное состояние. Способы лечения и профилактики состояния описаны ниже:

Похудение

Избыточный вес может снизить уровень ЛПВП ("хорошего") холестерина, а потеря веса может снизить уровень ЛПНП. Избыточный жир в брюшной области увеличивает риск сердечных заболеваний больше, чем жировые отложения в области бедер. 

Здоровая диета

Диета с высоким содержанием холестерина, такая как молочные продукты с полным содержанием жира и красное мясо, повышает общий уровень холестерина, в то время как диета, богатая клетчаткой и содержащая продукты, снижающие уровень холестерина, может быть столь же успешной, как и статины, для снижения уровня холестерина.

Люди, пытающиеся снизить уровень холестерина, должны следить за тем, чтобы не более 10% их ежедневных калорий приходилось на насыщенные жиры. Мононенасыщенные жиры, содержащиеся в таких продуктах, как рапсовое масло и арахис, являются более здоровым вариантом.

Физическая активность

Упражнения помогают повысить уровень ЛПВП, одновременно снижая уровень ЛПНП и триглицеридов. Поэтому недостаток физических упражнений может увеличить риск высокого уровня холестерина. 

Отказ от курения

Сигаретный дым повреждает стенки сосудов, делая их более восприимчивыми к накоплению жировых отложений, затвердеванию и сужению. Курение также может снизить уровень ЛПВП. Людям с гиперлипидемией следует бросить курить, как только им поставят диагноз.

Липидоснижающие препараты

В случаях когда люди с гиперлипидемией вносят здоровые изменения в свой образ жизни, но их уровень холестерина остается высоким, врач назначает лекарство. Некоторые из этих препаратов описаны ниже.

Статины

Это одно из самых распространенных лекарств, назначаемых при гиперлипидемии. Они блокируют вещество, необходимое печени для выработки холестерина, что означает, что печень начинает выводить холестерин из крови. Эти агенты также помогают реабсорбции холестерина из жировых отложений в артериях, потенциально устраняя риск сердечных заболеваний. 

Ингибиторы всасывания холестерина

Холестерин всасывается в тонкой кишке и попадает в кровоток. Препарат под названием "Эзетимиб" ингибирует всасывание, помогая снизить уровень холестерина в крови. Этот препарат может использоваться вместе со статинами.

Желчнокислотные смолы

Холестерин необходим для выработки желчи, которая служит для пищеварения. Эти смолы связываются с желчными кислотами, а печень побуждается вырабатывать больше желчных кислот, используя избыток холестерина, который снижает уровень холестерина в крови.

Фото: domadoktor.ru

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Похудение, здоровая диета, статины и другие способы лечения гиперлипидемии
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