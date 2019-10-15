Признаки, говорящие о нехватке витаминов в организме

Обычно человек сразу замечает об отклонения в работе своего организма. Сейчас в рацион все чаще попадают обработанные продукты, лишенные полезных веществ. В итоге организм испытывает их нехватку, но некоторые признаки тела «рассказывают» о дефиците витаминов или минералов. В идеале каждый человек должен знать, что означает тот или иной «звоночек».

Наличие трещин в уголках рта

При недостатке витамина В у людей возникают трещины в уголках рта. А это значит, что пришло время побеспокоиться о наличии железа и цинка в организме.

Чаще с проблемой сталкиваются люди, не употребляющие мяса. Для исправления ситуации нужно обогатить рацион рыбой, к примеру, тунцом или лососем, а также яйцами.

Недостаток витамина В также восполняется при употреблении чечевицы, семян кунжута и миндаля. Для лучшего усвоения витамина В необходим витамин С, который содержится в капусте и брокколи.

Выпадение волос и сыпь

Если на расческе остается много волос, или на теле появилась сыпь, это свидетельствует о недостатке витамина В7 и цинка. Кроме того, в организме не хватает жирорастворимых витаминов, к примеру, D, E, A и K.

Волосы выпадают из-за низкого содержания цинка. А когда в организме мало железа, раны заживают долго, а кожа сохнет, из-за чего на ней появляется сыпь. В этих случаях важно обратить внимание на свой рацион. Проблема может возникать при частом употреблении яиц: в них содержатся вещества, мешающие нормально усваиваться витамину В7. В этом случае нужно снизить употребление яиц (до одного в день) и ввести в рацион авокадо, тыквенные семечки, сухофрукты и молочные продукты.

Прыщи и покраснения

Воспаления могут быть связаны с недостатком жирных кислот, а также с дефицитом витаминов D и A. В этом случае нужно увеличить потребление полезных жиров, содержащихся в орехах, рыбе и семенах льна. При недостатке витамина А помогут картофель и морковь.

Онемение конечностей, жжение, зуд

Обычно зуд, жжение, онемение рук и ног возникают по причине недостатка витаминов В. Восполнить его нужно как можно раньше, так как следом за этими симптомами могут последовать другие - усталость и депрессия. В этом случае может пострадать и гормональный фон.

Боли и спазмы в ногах

Если ноги немеют, болят или в них появляются судороги, следует напитать организм калием, магнием и кальцием. Обычно их нехватка связана с занятием активными видами спорта. В момент упражнений из организма скорее выделяются минералы и водорастворимые витамины. В этом случае нужно обогатить рацион тыквой, миндалем, арахисом, яблоками, вишней, шпинатом и брокколи.

Если знать, с какой стороны ждать подвоха от организма, можно предусмотреть серьезные проблемы со здоровьем. А для этого всего-то и придется сделать, что включить в рацион некоторые продукты.

Фото:bilgifayda.com

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