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Автор Анна Смирнова

Медики нашли способы отсрочить "бабью осень"

Здоровье » Акушерство и гинекология print

После достижения 45 лет у каждой женщины начинается постепенное угасание половой и репродуктивной систем, что является первым звоночком скорого наступления менопаузы.

Избежать этого процесса, пугающего многих женщин, невозможно, а отсрочить старение организма вполне под силу каждой.

Как правило, климакс у женщин связан с целым рядом неприятных симптомов, среди которых сбои менструального цикла, бесконечные перепады настроения, головные боли или даже мигрени, потливость, резкое чередование состояний «жара-холод», которые еще многие называют «приливами». И на этом фоне грустное осознание того, что наступает "бабья осень"...

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Возраст, когда наступает менопауза индивидуален у каждой женщины и зависит от ряда факторов. В случае неправильного образа жизни, наличия вредных привычек, игнорирования советов и рекомендаций врачей, физические и эмоциональные проблемы могут свалиться как снег на голову и раньше 45-летия.

Поэтому, если отказаться от вышеперечисленного, начать питаться правильно, заниматься физической активностью и сохранять спокойствие, наступление климакса можно отсрочить.

Также крайне не рекомендуются резкие скачки веса: часто женщины на пороге "осени" начинают чрезмерно заботиться о своей фигуре, садиться на всевозможные жесткие диеты, не выходить из спортзала, гоняя себя до изнеможения или же, наоборот, махнув рукой на себя, начинают находить единственную радость жизни в еде, что приводит к ожирению.

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В итоге такие перепады веса также могут спровоцировать более ранее наступление климакса. Медики рекомендуют избегать стрессов, начать принимать витамины, а из спорта отдать предпочтение йоге, плаванию, фитнесу.

Ряд женщин , чтобы избежать климакса и как можно больше отсрочить его, прибегают к гормональной терапии, однако ни  коем случае не стоит принимать это решение самостоятельно. Только врач после исследований состояния здоровья может посоветовать нужные препараты.

А что касается фитотерапии, которую так любят женщины, здесь главное - не злоупотреблять, и в данном случае лучше проконсультироваться с доктором.

Фото: likme.in.ua

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Темы климакс менопауза бабья осень старение организма отсрочить старение
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Акушерство и гинекология
Медики нашли способы отсрочить "бабью осень"
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