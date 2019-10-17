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Автор Эльвира Ломакина

Так ли безопасны травы для лечения, как мы думаем?

Здоровье print

Лечиться можно не только дорогими препаратами, выписанными доктором, но и травами. Для каждой болезни существует свой собственный «букет», который поможет встать на ноги за пару дней и совершенно забыть, что какие-то проблемы со здоровьем вообще были.

Однако так ли безопасно подобное лечение, как мы привыкли думать? И не существует ли какой-нибудь опасности для нашего организма?

Для начала необходимо понять, почему такой популярностью пользуются препараты на основе трав по сравнению с синтетическими средствами. Во-первых, они часто намного дешевле. Гораздо проще купить сбор чабреца для полоскания горла, чем, например, специальный сироп. Во-вторых, большая часть таких растительных препаратов отпускается без рецепта, а значит, не нужно специально записываться на приём к врачу и ждать в длинной очереди. В-третьих, почти все мы свято верим, что единственная негативная реакция на подобные препараты - аллергия. В-четвёртых, принимать такие лекарства можно долгое время и не особо беспокоиться о побочных свойствах.

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Действительно, существует огромное количество людей, уверенных, что «химия» исключительно вредна и от неё мы умрём в пять раз быстрее, чем от самой болезни. Они сознательно отказываются от синтетических препаратов и лечатся только растительными. Тем не менее, без назначения врача такое лечение часто не приносит никакого результата или напротив серьезно вредит нашему организму.

Например, когда мы сами приобретаем себе травы, мы не знаем, сколько биологически активных веществ там содержится. А ведь это самая главная информация! Ведь полезным приём того или иного растения становится только тогда, когда мы знаем точное количество. Иначе смысла в таком лечении просто нет (все равно, что просто пожевать траву). К тому же, собирая самостоятельно растения, мы не можем определить соотношение между полезными и вредными веществами. Так возле больших городов в растениях могут скапливаться тяжёлые металлы, в результате утрачиваются фармакологические свойства растения.

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В травах содержится не одно вещество, необходимое для лечения, а несколько, причем, они могут относиться к совершенно разным болезням. Поэтому стоит быть чрезвычайно аккуратным. Например, многие знают, что благодаря подорожнику из лёгких выводится мокрота, однако для людей, страдающих от язвы желудка, применение подорожника часто вызывает приступ гастрита  или серьёзные осложнения.

К тому же не следует пренебрегать способами приёма. Так ни один медицинский специалист не будет рекомендовать своему пациенту принимать чистотел внутрь, а вот в народной медицине таких советов полно.

Фото: top.st

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