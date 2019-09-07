Стоит ли верить в эффективность гиалуроновой кислоты?

Раньше это происходило именно так: гиалуроновую кислоту добывали из животного сырья, в том числе из петушиных гребешков и стекловидных тел глаз крупного рогатого скота. Сегодня все изменилось, и гиалуроновая кислота получается методом биосинтеза. В результате вещество стало чище и, как правило, не вызывает аллергических реакций.

Гиалуроновая кислота эффективна не только в виде инъекций

На самом деле гиалуроновая кислота отлично работает, оставаясь на поверхности кожи, потому что таким образом она создает пленку, препятствующую потере влаги и улучшающую защитные свойства кожи.

Крем с гиалуроновой кислотой работает во всех направлениях

На нынешнем косметологическом рынке представлено большое количество препаратов, в составе которых содержатся молекулы гиалуроновой кислоты разных размеров. Это сделано для того, чтобы гиалуроновая кислота работала во всех направлениях: самые мелкие и легкие молекулы проникали в глубокие слои кожи, средние работали в средних слоях эпидермиса, а крупные оставались на поверхности.

Контур лица можно вернуть с помощью гиалуроновой кислоты

Если все сделать правильно, получить натуральный эффект от инъекций стабилизированной гиалуроновой кислоты вполне реально. Колоть филеры необходимо с учетом строения лица и особенностей мимики. Эффективность и долговечность филера зависит от скорости обмена веществ.

Следовательно, чем человек моложе, тем быстрее рассосется препарат. К сожалению, с возрастом контуры лица теряют четкость, но это можно вернуть с помощью гиалуроновой кислоты. Максимально выраженного эффекта омоложения можно добиться, если перед уколами пройти курс лифтинговых процедур.

Гиалуроновая кислота способствует возникновению отеков

Если вы изначально склонны к образованию отеков, применять инъекции гиалуроновой кислоты нужно весьма осторожно. Если считаете, что без них не обойтись, необходимо значительно снижать дозировку, указанную на упаковке препарата. Лучше в таком случае заменить гиалуроновую кислоту пептидами, улучшающими микроциркуляцию крови.

Кремы с гиалуроновой кислотой подходят всем возрастам

Средства на основе гиалуроновой кислоты подходят и двадцатилетним, если использовать их в качестве средства для увлажнения. Препараты для инъекций действуют иным образом. В молодом возрасте курс биоревитализации будет полезен в том случае, если есть определенные показания, как, например, врожденная сухость кожи. Во всех других лучше обходиться правильно подобранным уходом, что поможет коже работать самостоятельно. Начинать посещать косметолога стоит после тридцати.

Биоревитализация: порог чувствительности у всех разный

Перед процедурой кожу можно обезболить. Если пациент элементарно боится уколов, альтернативой станет лазерная вариация процедуры, которая не подразумевает введения инъекций. Существуют препараты, которые доставляют увлажняющие и питательные вещества в глубокие слои кожи под давлением реактивной струи очищенного кислорода. Подобные варианты биоревитализации дают буквально моментальный вау-эффект, и после них можно идти хоть на переговоры, хоть на романтическое свидание.

Как видим, верить в эффективность действия гиалуроновой кислоты и убедиться в этом на личном опыте стоит.

Фото: kosmetola.com

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