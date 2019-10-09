Основной симптом среднего отита - боль в ухе

Симптомы и возможные исходы среднего отита различаются по степени тяжести в зависимости от прогрессирования заболевания. Есть несколько признаков, которые обычно присутствуют при воспалении среднего уха. Если адекватное лечение не проводится, инфекция может прогрессировать и привести к тяжелым последствиям.

Боль

Основным симптомом среднего отита является боль внутри уха, а у некоторых пациентов может наблюдаться повышение температуры и снижение аппетита. Боль в ухе также иногда описывается как чувство наполненности. Родители, например, могут заметить, что ребенок стал более раздражительный, чем обычно.

Верхние респираторные симптомы

Поскольку инфекция верхних дыхательных путей часто является причиной воспаления ушей, часто сопровождается симптомами, типичными для этого состояния:

Кашлем.

Выделениями из носа.

Усталостью.

Больным горлом.

Эти симптомы характерны для инфекции верхних дыхательных путей, а не среднего отита, но часто присутствуют, поскольку два состояния тесно переплетаются вместе.

Выделения

Другой возможный симптом, который может возникнуть, - это выделения из уха. Тем не менее, это не симптом, характерный только для среднего отита, он также может быть вызван травмой.

Мембранный разрыв

Когда состояние тяжелое, гной, накапливающийся в среднем ухе, может вытекать из слухового прохода. Это происходит потому, что барабанная перепонка перфорирует, пропуская гной. Организм таким образом сам делает дренаж.

Потеря слуха

Когда у людей возникают рецидивирующие или особенно тяжелые эпизоды среднего отита, они подвергаются более высокому риску потери слуха. В большинстве случаев за это отвечает жидкость в среднем ухе или разрыв мембраны. Нередко люди испытывают незначительную потерю слуха, являющуюся прямым результатом среднего отита, и поражается примерно 2,1% населения, причем мужчины чаще сообщают о проблемах, чем женщины. Когда воспаление в ухе длительное, существует большой риск осложнений костной системы. Если барабанная перепонка разрывается, риск потери слуха значительно выше.

Другие осложнения

Когда дети страдают от потери слуха в результате среднего отита, это может оказать существенное влияние на развитие речи. На самом деле некоторые исследования показали, что те, кто пострадал, чаще испытывают проблемы с образованием, развиваются расстройства внимания и отмечаются проблемы с социальной адаптацией. Также существует связь с некоторыми психосоциальными расстройствами, такими как тревога и депрессия, когда людей с долгосрочными осложнениями сравнивают с людьми с нормальным слухом.

Фото: nasmorklechit.ru

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