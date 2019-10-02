Причины, провоцирующие развитие острого среднего отита

Острый средний отит тесно связан с детской анатомией, иммунной функцией, бактериями или вирусами. Сезонность в значительной степени влияет на распространенность этого заболевания, особенно потому, что оно гораздо чаще встречается в холодные месяцы года.

Факторы риска развития среднего отита

Есть несколько индивидуальных характеристик, которые, увеличивают риск возникновения среднего отита, а именно:

Курение (пассивное и активное).

Отсутствие или недостаточное время грудного вскармливания (меньше года) и последующего частого использования соски.

Предрасположенность к пищевой аллергии.

Наличие старших братьев и сестер.

Синдром Дауна.

Инфекции верхних дыхательных путей, вызванные вирусами, также могут в некоторых случаях приводить к отиту.

Возбудители заболевания

Бактерии или вирусы могут быть ответственны за рост инфекции в среднем ухе и возникающие симптомы. К ним относятся:

Стрептококковая пневмония.

Haemophilus influenzae.

Moraxella catarrhalis.

Патофизиология среднего отита

Все формы среднего отита обычно вызваны дисфункцией евстахиевой трубы. В большинстве случаев недуг возникает в результате воспаления слизистых оболочек носоглотки, после инфекции верхних дыхательных путей или воздействия аллергенов.

Профилактика среднего отита

Для предотвращения заболевания логично попытаться уменьшить факторы риска, связанные с этим заболеванием. Разумеется, невозможно контролировать все, но есть несколько шагов, которые можно предпринять, чтобы минимизировать риск развития заболевания:

Не курить. Родители не должны курить в присутствии ребенка, так как вредоносный табачный дым может стать одной из причин развития болезни. Если речь идет о взрослом человеке, ему также желательно ограничить потребление табака.

Минимизировать посещение детских садов или выбрать центр с меньшим количеством посетителей.

Увеличить период грудного вскармливания и меньше использовать соску, особенно в течение первых шести месяцев жизни ребенка.

Кроме того, прививки от пневмококка и гриппа могут помочь снизить риск инфекций верхних дыхательных путей и тех, что связаны со средним отитом. Пневмококковые конъюгатные вакцины способны снизить заболеваемость средним отитом на 6-7%, если их вводить младенцам, и существенно помочь системе общественного здравоохранения.

Дополнительная информация: профилактические антибиотики не рекомендуются

Длительное использование антибиотиков для профилактики среднего отита связано с появлением устойчивых отитных бактерий. Именно по этой причине профилактические антибиотики не рекомендуются. Добавки цинка применяются в качестве метода профилактики среднего отита, однако нет убедительных доказательств, подтверждающих это.

Фото: tosik.ru

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