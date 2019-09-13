Переосмысление важности прикосновений и физической игры в развитии ребенка

Прикосновения и активная физическая игра имеют большое значение в развитии здорового ребенка во многих областях. Давайте кратко рассмотрим три важных физических аспекта социально-эмоциональной связи.

Прикосновения

Кожа - самый большой орган тела, и прикосновение жизненно важно для здорового развития. В своей книге «Прикосновение» Эшли Монтегю утверждает, что «прикосновение в десять раз сильнее, чем словесный или эмоциональный контакт... Прикосновение имеет большое значение для выражения заботы и связи и развития здоровой привязанности».

Беспорядочная игра

Суматошная и беспорядочная игра включает в себя физический контакт, такой как борьба и кувыркание, и связана как с эмоциональной регуляцией, так и с физической агрессией в раннем детстве.

Экранное время

Один из аспектов потери физической связи проявляется в форме замены. Соответствующие ритуалы и некоторые аспекты игры были заменены двумя измерениями экранов. Важным моментом здесь является не значение экранного времени, а то, что не происходит вместо него. Время, проведенное перед экранами, - это время, свободное от игр и социального взаимодействия.

Что можно сделать

Сделайте прикосновение частью ритуалов отношений, таких как поздравления, прощания, игры и праздники.

Введите беспорядочную игру, если она еще не является частью построения отношений. Несмотря на то, что вы можете участвовать во взаимовыгодных отношениях (ребенок отстраняется от вас или захватывает вас), важно сохранять авторитетную позицию. Это включает в себя поддержание безопасности, прекращение игры, установление ограничений и обучение надлежащему физическому взаимодействию.

Планируйте использование технологий и устанавливайте ограничения на экранное время. Технологии сами по себе нейтральны, и только мы можем решать, как их использовать. Если пассивный мир экранов находится в центре внимания, реальная жизнь будет казаться более сложной и трудной. При возможности делайте время, проведенное перед экраном, активным, а не пассивным процессом, вовлекая детей в контент, соответствующий их уровню развития.

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Выходите на улицу и двигайтесь. Держитесь за руки на прогулке.

Обнимитесь за прочтением хорошей книги. Младшие дети могут сидеть на коленях и рассматривать книгу с картинками. Для детей старшего возраста чтение является отличным параллельным занятием. Обозначьте специальное место, чтобы разделить пространство и сидеть достаточно близко, чтобы касаться плеч, делиться смехом, похлопывать по коленям и т. д.

Подумайте о своих собственных убеждениях относительно прикосновений и физической игры. Когда, где и как передавались эти мысли и идеи? Основаны ли ваши убеждения на разумных концепциях развития? Подумайте о собственном опыте прикосновений и физической игры в детстве. Была ли привязанность показана с помощью прикосновений? Была ли игра активной и беспорядочной или нет? Как это повлияло на ваше нынешнее мировоззрение?

Мелочи имеют значение и со временем складываются в полную картину. Даже если прикосновение не является вашим языком любви или вашего ребенка, оно все равно является важным выражением близкой привязанности и заботы.

Фото: advancedmoms.com

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