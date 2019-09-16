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Автор Елена Орлова

Как унять агрессивное поведение чужих детей

Здоровье » Здоровье и профилактика print

Вечеринки по случаю дня рождения являются одними из наиболее вероятных ситуаций, вызывающих агрессивное поведение среди присутствующих детей в возрасте до семи или восьми лет.

Дети ревнуют виновника торжества, что не они в центре внимания

Дети этого возраста еще не имеют развитого чувства сочувствия и мало радуются от чьего-либо празднования. Они часто чувствуют ревность к тому, что другой ребенок находится в центре внимания, и что они должны сделать подарок, не получая в ответ такой же. Эти чувства в сочетании с дополнительной стимуляцией мороженым, пирожными, развлечениями и вечеринками могут стать ошеломляющими. Столкнувшись с этой ситуацией, некоторые дети теряют контроль. Их разрушительное, разыгрывающее поведение является заразным и быстро распространяется на других чрезмерно возбужденных детей.

Такое неконтролируемое поведение встречается гораздо реже, когда маленькие дети играют в маленьких группах. Хотя этот тип поведения и не является хорошим, родители не должны беспокоиться или пытаться вмешаться, если это не становится опасным. Фактически, определенные виды борьбы между маленькими детьми служат очень полезной цели, поскольку они учат их способам разрешения разногласий и борьбы за власть со сверстниками.

Места, в которых происходит разрушительное поведение детей, могут быть более важными, чем то, что делают эти дети, когда они выходят из-под контроля. Большинство эмоционально здоровых детей в большей степени ограничены, когда они находятся дома у друзей, нежели когда они находятся у себя дома. Одна из причин заключается в том, что дети чувствуют себя в большей безопасности в своих отношениях с родителями, чем в отношениях с другими взрослыми. Они знают, что их родители будут любить их, даже если они сделают что-то плохое.

Что делать, если нужно дисциплинировать чужого ребенка?

Ребенок может воспитываться в семье, которая имеет другие стандарты и нормы поведения. Родители ребенка могут истолковать попытки постороннего взрослого вмешаться в поведение ребенка как оскорбление или, в крайнем случае, как посягательство на их ребенка. Позволяя другому ребенку вести себя так, как вы того не одобряете, вы оставляете своих собственных детей в недоумении? Несколько рекомендаций специалистов для действий в этих случаях:

  • Помните, что вы имеете право устанавливать правила в своем собственном доме. То, что другой ребенок настаивает на том, что его родители позволяют ему что-то делать, не означает, что и вы должны так делать. Кроме того, маленьким детям не нужно обосновывать свои правила. Они недостаточно зрелые, чтобы понять сложные логические цепочки. Просто сформулируйте правила и повторите их при необходимости.

  • Помните, что маленькие дети могут не знать об альтернативном поведении, которое взрослые считают само собой разумеющимся. Утверждение о том, что разговор за обеденным столом с полным ртом еды недопустим, может мало изменить поведение четырехлетнего ребенка. Ребенку необходимо сказать, что ему или ей следует проглотить еду перед тем, как начать говорить.

  • Большие группы детей требуют разной тактики. Ребенку, который выходит из-под контроля, когда он входит в группу, будет очень трудно восстановить самообладание, если он не будет физически удален из этого окружения. Часто бывает полезно отвести ребенка в другую комнату и занять его чем-нибудь спокойным, например, почитать книгу или дать послушать музыку. Если это не сработает, позвоните родителям и скажите им, что их ребенку трудно справиться с этой деятельностью.

Фото: cardiffandvalersb.co.uk

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Темы дети чужие дети агрессивное поведение рекомендации специалистов неконтролируемое поведение
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