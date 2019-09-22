При бурсите нельзя долго стоять на одном месте и носить тяжелые вещи

Выступающая кость большого пальца стопы медицинские специалисты называют бурситом. Мы почему-то считаем, что лишь немногие люди страдают от этой проблемы, но, к сожалению, это не так. Около пятидесяти взрослых людей сталкиваются с бурситом, но лишь половина из них знает, что заболевание можно предотвратить, если вовремя спохватиться.
Для начала необходимо понять, откуда бурсит вообще берётся. Очень многие почему-то считают, что причина его появления заключается исключительно в неудобной обуви или высоком каблуке. В большинстве случаев проблема кроется в другом, например, в наследственности, в травме стопы, во врождённой деформации или в некоторых типах артрита, в нарушениях, оказывающих влияние на мышцы и нервы. Выглядит бурсит как костный нарост, на ощупь он твёрдый, похожий чем-то на мозоль.
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Чтобы знать, как он образуется, надо иметь представление о том, как выглядит строение стопы. В нашем большом пальце ноги находится два сустава: один называют плюснефаланговым, именно из-за него может возникать бурсит. В здоровой стопе этот сустав напоминает прямую линию, но в случае, если нагрузка на него увеличивается, а причины бывают разными: увеличившийся вес, постоянное ношение неудобной обуви или необходимость работать стоя, суставу приходится менять форму, чтобы стопа могла удержать равновесие. И в результате происходит искривление: кости сустава начинают давить на мягкие ткани, жировая клетчатка под кожей истончается, а верхний слой, наоборот, становится толще. Так и возникает «выпирающая косточка».
Разумеется, ничего страшного с человеком не случится, если у него произойдёт такая деформация. Однако в зависимости от степени проявления этой вальгусной деформации, процесс искривления можно остановить.
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Например, начать внимательнее относиться к выбору обуви. Забыть стоит об остроносых моделях (они слишком сильно могут сжимать пальцы) и моделях на высоком тонком каблуке. Не являясь истинной причиной возникновения деформации, они способны сделать её развитие более быстрым. С другой стороны, от совсем плоской подошвы лучше тоже отказаться, а вот к обуви на невысоком каблуке присмотреться. Вместо кед в повседневной жизни можно начать носить кроссовки.
Полезным приобретением станут ортопедические стельки (лучше те, которые изготовят по слепку стопы). Благодаря им уменьшится давление на сустав большого пальца и процесса ухудшения деформации стопы можно будет избежать.
Также будет полезно пересмотреть свой образ жизни: при бурсите нельзя стоять на одном месте долгое время и носить тяжелые вещи.
Фото: 100simptomov.ru
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