Рекомендации родителям, что делать, если ребенок отказывается от еды

Когда ребенок сыт и счастлив, родители довольны. Однако не все дети едят с удовольствием или вовсе отказываются. А бывает, что их плохой аппетит говорит о проблемах со здоровьем.

Лучше не заставлять

Когда малыш просто не ест при отсутствии каких-либо других симптомов, не нужно его заставлять. Негативное отношение родителей вспомнится во время очередного кормления. После этого малыш будет употреблять с неохотой даже самую любимую еду.

Путь приготовленная пища останется до следующего приема. Однако в этом случае должно действовать правило: никаких перекусов.

Что делать с избирательным аппетитом

Ребенок двух-трех лет, повзрослевший и умный, уже готов проявлять избирательный аппетит. Он неохотно жует основную пищу, и в то же время вполне активно употребляет фрукты и сладости в перерывах между завтраком, обедом и ужином.

Постепенно такой прием пищи перерастает в настоящую проблему для родителей. В этом случае им необходимо собрать волю в кулак и кормить малыша строго по расписанию, полностью отказавшись от перекусов.

К примеру, за завтраком через полтора часа должен последовать второй завтрак. А еще через 2,5 часа пусть будет обед. Через такое же время полдник, а еще через 3 часа можно предложить ужин.

Такое правило можно не применять к детям, которые во время принятия основной пищи хорошо едят. Но если ребенок устраивает истерики, плюется, капризничает или же полностью отказывается от еды, такая мера необходима.

Когда ребенок не может есть

Иногда ребенок отказывается от еды вовсе не потому, что у него нет аппетита, а из-за того, что он просто не может принять пищу. Обычно это случается из-за проблем в полости рта, чаще всего - стоматита. Иногда отказ от еды связан с проблемами с желудком.

У ребенка могут болеть живот, возникнуть колики или кишечная инфекция. Проблема нередко возникает из-за заложенности носа или боли в горле. А, может, у малыша повышенная температура, в этом состоянии есть точно не хочется. Поэтому нужно просто поговорить с ребенком и выяснить истинную причину отсутствия аппетита.

Правда, у грудничка спросить ничего не получится, в этом случае лучше просто отложить кормление. Если малыш еще находится на грудном вскармливании, следует дать ему грудь. В противном случае предложить ребенку пить как можно больше.

На отказ ребенка от еды не стоит реагировать панически. Необходимо разобраться в ситуации, возможно, у малыша просто болит живот, или он заболел ОРВИ. В этом случае нужно давать как можно больше воды, и конечно, обратиться к педиатру.

Фото: budforme.ru

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