Большая часть потери веса происходит... через дыхание

Праздничный «угар» и послепраздничные диеты... Знакомо? Набор и сброс лишнего веса - проблема для людей в любой точке планеты, но задумывались ли вы, как именно лишние килограммы покидают наш организм? Ответ, найденный исследованием австралийскими учеными, может вас удивить.

Пока дышу - худею

По словам исследователей из Университета Нового Южного Уэльса (Австралия), основным выделительным органом в процессе сброса веса являются легкие. Полная статья доступна в издании «The BMJ», а мы рассмотрим краткую ее выжимку.

Авторы исследования, профессоры Эндрю Браун и Рубен Меерман отметили, что в плане сброса лишних килограмм существует много заблуждений, причем как среди самих худеющих, так и среди их «наставников» (тренеров, диетологов, создателей средств для похудения). «Многие считают, что жир превращается в энергию или тепло. Но это нарушает закон сохранения массы. Другие пишут, что жир может выводиться из организма с калом или «уходить» в мышцы. Настало время объяснить это с научной точки зрения», - пишут Браун и Меерман.

Химия сброса веса

Избыток углеводов и белков превращается в жир, называемый триглицеридом. По словам авторов, когда люди стараются сбросить вес, они пытаются метаболизировать эти триглицериды, сохраняя при этом свою массу без учета этого жира.

Триглицериды состоят из трех типов атомов: углерода, водорода и кислорода. Молекулы триглицеридов могут быть разрушены только путем разблокировки этих атомов в процессе, известном как окисление.

Исследователи решили следовать по «пути» этих атомов, когда покидают тело. Они обнаружили, что, когда 10 кг жира были окислены, 8,4 кг были преобразованы и выделены в виде диоксида углерода (CO2) через легкие, и 1,6 кг стали водой (H2O). Исследователи подсчитали, что для окисления 10 кг человеческого жира необходимо вдохнуть 29 кг кислорода.

«Ничто из выведенного нами не является новым, - говорят авторы, - но почему-то раньше никто особо не думал над этими фактами. И мы сами были очень удивлены итоговым цифрам».

Ешьте меньше, двигайтесь больше

Результаты показывают, что именно легкие активнее всего помогают нам худеть. При этом часть H2O покидает организм в моче, кале и других выделениях организма, но человек весом 70 кг выдыхает около 200 мл CO2 за 12 вдохов в минуту. Авторы подсчитали, что каждый выдох содержит 33 мг СО2, причем 8,9 мг состоит из углерода.

В общей сложности 17 280 вдохов и выдохов в течение дня избавят организм по крайней мере от 200 г углерода, причем примерно треть этой потери веса происходит в течение 8 часов сна.

«Для того чтобы похудеть, нужно просто найти количество пищи, которое вы можете «выдохнуть» без вреда для себя. Грубо говоря, ешьте меньше, двигайтесь больше».

Фото: m-o-b.net

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