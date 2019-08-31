Кто может пострадать от редкой болезни Пика и как ее лечить

Болезнь Пика является редким нейродегенеративным заболеванием, включающим прогрессирующее разрушение клеток головного мозга. Это тип лобно-височной деменции, который характеризуется симптомами слабоумия и афазии (локального отсутствия или расстройства речи).

Причины болезни Пика

Недуг возникает из-за изменений в нейронах в определенных областях мозга. Белки тау накапливаются в нейронах, что приводит к образованию серебра, сферических скоплений, известных как тела Пика, или клетки Пика. Этот белок обычно существует в здоровых клетках мозга, но люди с этим заболеванием имеют ненормальное количество или тип белка. Происхождение аномалий в тау-белке в настоящее время неизвестно. Несколько генов были связаны с более высоким риском болезни Пика и могут оказывать влияние на белок, но исследования на эту тему не проводились.

Симптомы болезни Пика

Болезнь Пика поражает взрослых людей всех возрастов, а число зарегистрированных случаев составляет всего двадцать лет. Чаще всего болезнь проявляется у пациентов в возрасте от 40 до 60 лет.

Существует широкий спектр симптомов, связанных с заболеванием, в том числе:

Изменения в поведении: компульсивность.

Эмоциональные изменения: перепады настроения, незаинтересованность, отсутствие эмпатии.

Языковые изменения: афазия, несогласованные звуки, неспособность писать.

Неврологические изменения: сложность принятия решений.

На ранних стадиях заболевания бывает трудно отличить болезнь Пика от болезни Альцгеймера. Основным дифференциальным признаком является потеря памяти, которая происходит раньше при болезни Альцгеймера и медленно прогрессирует при болезни Пика.

В большинстве случаев симптомы заболевания постепенно усугубляются по мере его прогрессирования, и обычно он становится смертельным в течение двух-десяти лет после постановки диагноза.

Диагностика болезни Пика

Для диагностики болезни Пика могут потребоваться следующие тесты:

Нейропсихологическая оценка.

Магнитно-резонансная томография (МРТ) головного мозга.

Электроэнцефалограмма (ЭЭГ).

Неврологический экзамен.

Исследование спиномозговой жидкости.

Компьютерная томография (КТ) головы.

Тесты на когнитивные функции.

Однако окончательный диагноз может быть подтвержден только с помощью биопсии головного мозга, которая анализируется на наличие тел Пика.

Лечение болезни Пика

Хотя лекарств от этого недуга не существует, но применяются методы лечения, позволяющие справиться с симптомами болезни.

Для пациентов характерно проявлять возбужденное и агрессивное поведение, с которым лицам, осуществляющим уход, может быть трудно справиться. Модификация поведения путем поощрения положительного поведения иногда бывает успешной, и консультирование пациента может быть полезным. Тем не менее фармакологическое вмешательство депрессантов психотерапии часто необходимо для контроля агрессивного поведения.

Следует отметить, что не рекомендуется регулярно останавливать или менять схему приема лекарств, так как это может привести к путанице и ухудшению симптомов.

Лечение индивидуализировано, чтобы удовлетворить потребности пациента. В подавляющем большинстве случаев больным потребуется постоянная круглосуточная помощь, чтобы помочь справиться с симптомами и контролировать прогрессирование заболевания.

Фото: newssome.ru

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