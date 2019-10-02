Простые меры профилактики близорукости

В наши дни глаза человека подвергаются чрезмерному напряжению, к которому эволюция их не подготовила. Мы постоянно проводим время перед экранами различных устройств. Мы работаем за компьютером, отдыхаем перед ноутбуком, по пути на работу и домой смотрим на экран телефона, перед сном обмениваемся сообщениями. Все это самым пагубным образом отражается на зрении.

Молодые люди, проводящие почти все время перед экранами, нередко страдают от близорукости. Чтобы вылечиться, потребуется немало времени, также придется сделать операцию по коррекции зрения, которую можно проводить только лицам старше 18 лет. Чтобы не допустить близорукости, можно предпринять некоторые профилактические меры.

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О близорукости одним из первых заговорил Аристотель в четвертом веке до нашей эры. Им было отмечено, что некоторые люди плохо видят предметы вдали и им приходится щуриться для этого. Современное медицинское название близорукости - «миопия» - возникло именно тогда, происходя от греческого слова «миопс» - «щуриться».

Посредством зрения человек получает большую часть информации о внешнем мире. При этом человеческие глаза не такие хрупкие, как может показаться. Хрусталик способен выдержать температуру в 70 градусов.

При близорукости фокусировка в глазу смещается с сетчатки глаза на пространство перед ней. Близко расположенные предметы остаются четкими, а вот то, что находится вдали, становится расплывчатым. От близорукости страдает примерно четверть всех людей. Обычно недуг проявляется у ребенка в возрасте от семи до пятнадцати лет и если не принять меры, может превратиться в настоящую проблему.

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Напряжение глаз, вынужденных долгое время фокусироваться на предметах, находящихся на одном и том же расстоянии, приводит к мышечной астенопии - утомлению мышц глаза. От него возникают болезненные ощущения в глазах и головная боль. Всеобщее увлечение смартфонами, огромное количество времени, проводимого перед экранами этих устройств, приводит к тому, что у офтальмологов становится все больше пациентов.

Среди причин, приводящих к ухудшению зрения при долгом просматривании страниц Интернета, одной из первых идет редкое моргание. Из-за этого происходит нарушение слезной пленки, и роговица начинает сохнуть. Кроме того, не следует забывать о бликах и мерцании экрана, а также неправильном и нередко недостаточном освещении. Играет свою роль и предрасположенность к близорукости. После сорока лет, вдобавок ко всему, зрение может падать из-за возрастного ухудшения эластичности хрусталика.

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Профилактикой близорукости будет, прежде всего, отказ от всех вредных привычек. Курение и употребление алкоголя самым пагубным образом сказывается на состоянии глаз.

Если вы работаете за монитором компьютера, вам следует разработать режим, при котором каждый час будет хотя бы пять минут на отдых глазам. Чтобы дать им отдохнуть можно просто подойти к окну и посмотреть на какие-нибудь предметы, расположенные вдалеке: дома, деревья или облака. А также заняться специальной гимнастикой для глаз.

Правильно подобранное питание, содержащее витамины В, А, Е, селен, медь и цинк, поможет дольше сохранить хорошее зрение.

Регулярные физические нагрузки способствуют улучшению кровоснабжения всех органов и систем тела, не исключая глаза и связанные с ними мышцы.

Если делать специальные упражнения для глаз хотя бы по десять минут в день, есть шанс сохранить зрение в хорошем состоянии.

Рабочее место должно находиться возле окна, чтобы как можно дольше работать при естественном освещении и периодически смотреть вдаль, меняя фокусировку зрения и позволяя им отдохнуть. Искусственное освещение должно быть таким, чтобы равномерно освещать все рабочее место.

Фото: bolyatglaza.ru

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