Нанотехнологии стимулируют исследования по трансплантации стволовых клеток

Нанотехнология, разработанная в Университете Рутгерса в Нью-Брансуике, может стимулировать исследования по трансплантации стволовых клеток, которые помогут людям с болезнями Альцгеймера, Паркинсона, другими нейродегенеративными заболеваниями и повреждениями центральной нервной системы.

Согласно исследованию, нанотехнологическая платформа, которая использует специальные крошечные стержни для зондирования, позволяет исследователям подтверждать идентичность судьбы стволовых клеток человека и их биомаркеров или биологических молекул, не разрушая их. Это было основной проблемой при доклинических исследованиях стволовых клеток, потому что это ограничивает дальнейшие анализы и биомедицинские применения.

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"Одним из основных препятствий в современной клеточной терапии является деструктивный характер стандартного этапа характеристики клеток. С нашей технологией мы можем точно охарактеризовать клетки, не ставя под угрозу их жизнеспособность", - сказал старший автор Кибам Ли, профессор кафедры химии и химической биологии Школа искусств и наук, Университета Рутгерс-Нью-Брансуик

Стволовые клетки могут развиваться в различные типы клеток, включая нейроны, которые передают информацию в мозг. По данным Национального института здравоохранения, взрослые индуцированные человеком плюрипотентные стволовые клетки, которые напоминают эмбриональные стволовые клетки, могут быть использованы для разработки лекарств и моделирования заболеваний. Ученые надеются применять их в трансплантационной медицине.

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Хотя стволовые клетки обладают огромным потенциалом для лечения нейродегенеративных заболеваний и повреждений центральной нервной системы, контроль и характеристика их судьбы являются критическими проблемами, которые необходимо решить, прежде чем их потенциальное использование в качестве методов лечения может быть полностью реализовано. Современные методы определения характеристик биомаркеров стволовых клеток разрушают клеточные активности и функции, что затрудняет проведение более точных исследований, которые могут привести к биомедицинским применениям.

Используя свою нанотехнологическую платформу, ученые успешно наблюдали за образованием нейронов в стволовых клетках человека, охарактеризовав биомаркеры следующего поколения, называемые экзосомами. Это крошечные частицы, выделяемые клетками, которые играют критическую роль в межклеточной коммуникации. Ученые будут дополнительно изучать универсальность своей технологии в других приложениях, таких как обнаружение нейронов в клинических условиях.

Фото: elaph.com

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