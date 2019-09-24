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Автор Ксения Семенова

Привычка пить горячий чай может спровоцировать рак пищевода

Здоровье print

Светила науки из онкологического общества Америки предостерегают, что рак пищевода может образоваться из-за привычки пить горячий чай.  Информация на эту тему опубликована в печатном издании «International Journal of Cancer».

Проведя огромное количество исследований, специалисты выявили, что питье чрезмерно горячих напитков стимулирует развитие такого опасного недуга, как онкология пищевода. Ученые настаивают, что чай должен быть не горячее чем 60 градусов, иначе вероятны негативные последствия.

По информации вышеуказанного объединения ученых, недавно была собрана статистика, на основании которой можно говорить, что только в 2019 году число людей с раком пищевода превысит число в 17 млн человек, вместе с этим лишь 20% от всех онкобольных смогут прожить еще 5 лет.

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Команда американских исследователей провела несколько экспериментов, по результатам которых было выявлено, что из тысячи добровольцев, принявших участие в опытах, у 317 человек в дальнейшем образовалась злокачественная опухоль в пищеводе, вызванная употреблением горячих напитков.

Вторая команда ученых, руководителем которой был доктор Фархад Ислами, с таким итогом исследовательской деятельности не согласилась. Ученые уверены, что при опросе пациентов нельзя выяснить, насколько сильно горячим был чай, который они выпили.

Они осуществили новый эксперимент, где каждый доброволец проводил замер температуры своего напитка. В испытании в общей сложности участвовали 50 тысяч человек, а затянулось оно на целых 10 лет.

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По результатам повторного исследования стало ясно, что за 10-летний период практически у 500 испытуемых образовалась злокачественная опухоль в пищеводе, которая, в львиной доле случаев, происходила из-за бактерий, развивающихся в ротовой полости. Они заселили глотку человека из-за того, что он выпивал горячий - от 60 градусов - чай.

Как сообщает руководитель второй группы исследователей, в будущем есть планы повторно запустить такого рода опыты только уже относительно других напитков, куда входят кипяченое молоко, кофе, какао и прочее. Благодаря этому получится выявить, какая температура опасна, так как есть риск образования рака пищевода.

Стоит отметить, что ученые перечисляют еще иные факторы, влияющие на развитие онкологии, например, ночная работа, лишний вес, высокий рост, гуляние под палящим солнцем, дым от шашлыка и прочие неожиданные факторы, о которых большинство людей даже и не догадывается.

Фото: itoday.co.id

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Темы привычка горячий чай рак пищевода
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Привычка пить горячий чай может спровоцировать рак пищевода
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