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Автор Ксения Семенова

"Бабушкины" методы лечения, о которых лучше забыть

Здоровье print

Перечисленные ниже "бабушкины" способы оказания первой  помощи мы знаем чуть ли не с детства. Но представители медицины не рекомендуют их использовать, и этому есть свои объяснения.

Масло против ожогов

Одним из самых популярных методов самолечения является использование масла против ожогов. Специалисты настаивают, что такой способ не поможет, а даже сделает хуже. Масло в данной ситуации лишь повышает температуру кожного покрова, усиливая пагубное влияние на поврежденные ткани. При любом ожоге в качестве первой помощи нужно использовать что-то холодное, например, тряпочку, смоченную водой из-под крана.

Запрокидывание головы при носовом кровотечении

Также не рекомендуется запрокидывать голову, когда идет кровь из носа, так как она, скорее всего, направится в пищевод и желудок. Идеальным вариантом будет наложить на переносицу холодный компресс и вызвать "скорую помощь", если кровь длительное время не прекращает бежать.  

Применение соды от изжоги

Помимо этого, специалисты настаивают, что пора выкинуть из головы такое домашнее средство от изжоги, как сода. Она совершенно не подходит для терапии этого неприятного явления, так как может спровоцировать появление серьезных последствий. Хотя после ее применения уровень кислоты в желудке на самом деле уменьшается, спустя какое-то время она начинает вырабатываться вновь, только уже с удвоенной силой, что чревато повреждением стенок желудка, их воспалением и травмами.

Лук и чеснок в больших количествах при инфекциях

Еще один популярный метод терапии в домашних условиях при появлении признаков инфекции - поедание большого количества  лука и чеснока. Но эти овощи могут продемонстрировать и отрицательное действие.

Как говорят специалисты, если употреблять данные продукты в чрезмерном количестве, из-за влияния находящихся в них фитонцидов может попасть под удар сердечно-сосудистая система и слизистая.

Стучать по спине человека, который поперхнулся едой или водой

Это стандартная мера, практикуемая повсеместно. Но это неправильный подход. Врачи отмечают, что такие манипуляции могут только усугубить состояние человека. Стуча по его спине, можно нечаянно сместить положение инородного тела в организме, что приведет к окончательной закупорке дыхательных путей, и человек просто задохнется. В данной ситуации рекомендуется применить технику Хаймлиха:

  • необходимо встать позади пострадавшего;

  • обхватить руками туловище так, чтобы сцепленные кисти рук располагались между пупком и грудью;

  • с помощью коротких и сильных толчков следует надавливать на тело человека.

Этот способ безопасный и более действенный, чем привычный хлопок по спине.

Фото: diabet-md.ru

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Темы бабушкины способы способы оказания первой помощи опасность домашних методов оказания помощи
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