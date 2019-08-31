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Автор Ксения Семенова

Ценное лекарство для печени, которое находится под ногами

Здоровье print

Для того чтобы поддерживать свою печень в здоровом состоянии, требуется регулярно употреблять дорогостоящие медицинские препараты, которые можно найти в аптеках. Нельзя сказать, что такие средства не оказывают помощи, они на самом деле неплохо справляются со своей функцией и стимулируют работу «фильтра» нашего организма, но как быть, если не располагаешь нужной суммой для приобретения подобных лекарств?

В таком случае на помощь приходит простое средство, которое в прямом смысле находится под ногами, и нередко мы его недооцениваем и выдергиваем из почвы как сорняк.

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По информации от экспертов, очищать печень можно благодаря расторопше, которая обладает целым перечнем полезных свойств. В этот же момент, заядлые дачники и садоводы считают этот ценный дар природы сорняком и активно борются с ним.

Расторопша, или чертополох, - именно так называют это растение в народе, включает в свой состав огромное количество флавоноидов и флаволигнанов, которые больше известны как силимарин, обладающий целым ассортиментом активных веществ. Представители медицины уже давно признали их чрезмерно полезными.

По мнению врачей, в ранее указанных веществах не обнаружено токсинов, а они, наоборот, могут продемонстрировать гепатопротекторные, противораковые, антиоксидантные и иммуномодулирующие свойства.

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Отвар на основе этого растения нужно выпивать каждый день. Это поспособствует выведению из организма всех шлаков и токсинов, что заметно упростит рабочую деятельность печени. Вещества, которые проникают в организм вместе с лечебным напитком из расторопши, восстановят клетки главного нашего «фильтра», а также помогут очистить кровь.

Комплекс полезных микро- и макроэлементов, находящийся в расторопше, способен усилить устойчивость органа к пагубному влиянию вредных веществ и активизировать ферментные системы, сквозь которые происходит фильтрация крови.

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Согласно статистике, все больше жителей нашей страны отказывается от приобретения травяных сборов, которые можно найти в аптечных сетях. Эксперты связывают это с тем, что люди неправильно их употребляют, в связи с этим не получают должного эффекта, соответственно, теряют веру в этот продукт, как в лекарство.

Еще одной причиной такой своеобразной "забастовки" может стать практически полное отсутствие рекламных роликов по ТВ, что снижает покупательское доверие в несколько раз, и люди обходят полку с травяными сборами стороной. И зря, ведь лекарства на натуральной основе не так вредны для нашего организма и доступны по цене, нежели их медикаментозные "собратья".

Фото: даклатасвир.рф

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Темы печень лечение препараты расторопша чертополох народные средства
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