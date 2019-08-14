Четыре вида лекарств, которые люди употребляют неправильно

Многие люди сами себе назначают то или иное лекарство. Они самостоятельно лечат и давление, и запоры, и головную боль. Люди редко обращаются к врачам, хотя и те не всегда назначают лекарства по всем правилам. Есть официальные рекомендации, основанные на научных исследованиях, о том, как правильно употреблять определенные группы препаратов.
Антибиотики
Антибактериальные препараты обычно назначаются при простуде, болях в животе, гриппе. Они действуют только на бактерии, поэтому в борьбе с вирусами бессильны. Но и при бактериальной инфекции их неправильное употребление может только навредить. На самом деле антибиотики рекомендуется принимать по строгой схеме, через равные временные промежутки. Так, если рекомендован прием лекарств три раза в сутки, следует пить их через каждые 8 часов. Обычно через день-два после принятия этих препаратов больному становится лучше.
Однако при улучшении состояния нельзя прекращать их прием, а нужно долечиться до окончания курса. Бесконтрольное и необоснованное употребление этих лекарств приводит к тому, что бактерии становятся устойчивыми к антибиотикам. Эта глобальная проблема затрагивает не только самих пациентов, но и врачей, которые часто подстраховываются для достижения лучшего результата. Из-за этого уже сегодня становится сложно лечить туберкулез, пневмонию, сепсис, гонорею и некоторые друге инфекции.
Жаропонижающие препараты
Лекарства, снижающие температуру, наверняка хранятся в каждой аптечке. Правда, при температуре они нужны далеко не всегда. Повышенная температура - нормальная реакция организма, которая помогает ему противостоять инфекциям. Сбивать ее нужно, если она повысилась до 38,5 градусов. При этом не следует пить таблетки и сиропы в большом количестве - достаточно использовать одну дозу и подождать 30-40 минут.
Препараты от кашля
Влажный и сухой кашель лечатся по-разному. Противокашлевые средства можно принимать только при досаждающем сухом кашле, предварительно проконсультировавшись с врачом. В противном случае не исключены воспаление легких или застой мокроты.При отхождении густой мокроты нужно принимать муколитики (отхаркивающие препараты). Они разжижают слизь, помогают ей быстрее выйти из легких и облегчают самочувствие.
Капли от заложенности носа
Деконгестаны - сосудосуживающие спреи и капли, снимающие заложенность носа. Их нельзя применять больше 5-7 дней, в противном случае может наступить привыкание организма. Если длительное время принимать эти лекарства, а потом от них отказаться, это может вызвать обратную реакцию - насморк. В этом случае люди часто начинают думать, что у них аллергия или хронический насморк. На самом деле это состояние именуют медикаментозным ринитом. Любой препарат хорош в том случае, если его применять по правилам. Самолечение или бездумное употребление способно навредить и только ухудшить состояние больного.
Фото: loususi.info
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