Инсульт: причины, симптомы, лечение

Инсульт - это серьезное заболевание, при котором кровоснабжение головного мозга нарушается либо из-за закупорки сосуда (ишемический инсульт), либо из-за его разрыва (геморрагический инсульт). Инсульт является неотложной медицинской ситуацией и требует срочной медицинской помощи для предотвращения серьезных, долговременных и опасных для жизни повреждений.

Симптомы инсульта

Симптомы инсульта варьируются в зависимости от того, какая часть мозга поражена:

Лицо . Инсульт может вызвать паралич лицевых мышц, который может проявляться как опущение лица на одной стороне и неспособность улыбаться.

Руки . Слабость, тяжесть и онемение в верхних конечностях тела могут повлиять на способность поднимать одну или обе руки.

Речь. Речь может быть невнятной, искаженной или полностью отсутствующей.

Причины инсульта

Мозг является васкуляризованным органом и содержит много кровеносных сосудов. Эта сеть кровеносных сосудов обеспечивает адекватное кровоснабжение всех частей мозга. Если кровоснабжение какой-либо области мозга нарушается, нейроны и другие клетки в этой конкретной области начинают умирать, причем симптомы связаны с тем, какая часть мозга поражена. Например, если кровоснабжение моторной коры нарушается из-за закупорки средней мозговой артерии, нарушается произвольное движение тела, что приводит к параличу.

Типы инсульта

Существует два основных типа инсульта. Ишемический инсульт является одной из наиболее распространенных форм заболевания и возникает при наличии тромба или жировых отложений (атеросклеротических бляшек) в просвете сосудов головного мозга. Эти сгустки/бляшки возникают вследствие процесса атеросклероза или сердечно-сосудистых заболеваний. Факторы риска развития атеросклероза включают высокое кровяное давление (гипертонию), высокий уровень холестерина в крови (гиперхолестеринемию), ожирение, сахарный диабет 2-го типа, а также чрезмерное употребление алкоголя.

Регистрируются и более мелкие инсульты, известные как преходящие ишемические атаки, при которых происходит временная окклюзия кровеносного сосуда, лишающего область мозга кислорода. В отличие от инсультов они обычно проходят в течение дня, а симптомы могут длиться всего несколько минут. Атаки могут быть частыми и часто остаются незамеченными. Однако со временем они могут вызывать прогрессирующее снижение функций мозга и физиологических показателей.

Вторым типом инсульта является геморрагический, который возникает при разрыве ослабленного кровеносного сосуда. Протекающая кровь накапливается и вызывает сжатие окружающей мозговой ткани, а также лишает эту область мозга кислорода. Как и при ишемических инсультах, факторы риска обычно перекрываются, хотя гипертония является ключевым фактором для геморрагических инсультов. Стресс может усугубить гипертонию и провоцирует геморрагический инсульт.

Лечение инсульта

Для растворения сгустков крови и восстановления кровотока часто используются тромболитические препараты, такие как альтеплаза. Также могут быть назначены антиагреганты, чтобы уменьшить вероятность образования тромба в будущем. Другие лекарства также могут быть использованы для снижения риска развития инсульта, например, снижающие уровень холестерина в крови (статины). Они могут снизить риск образования атероматозных бляшек в кровеносных сосудах головного мозга. В некоторых случаях может потребоваться операция для устранения обструкции или восстановления поврежденного сосуда.

Фото: postila.ru

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