Что такое диабетическая гипогликемия?

Гипогликемия или низкий уровень сахара в крови - это состояние, при котором уровень глюкозы в крови падает ниже критического. Глюкоза обеспечивает энергию для различных функций организма, поэтому она жизненно важна для выживания.

Зачем глюкоза организму

Глюкоза является одним из наиболее важных источников энергии, получаемой из продуктов, которые мы принимаем. Одним из основных источников глюкозы является углеводная пищевая группа. Рис, картофель, хлеб, молоко, хлопья, сладости, фрукты и овощи являются важными источниками глюкозы и других сахаров.

При попадании внутрь глюкоза всасывается из пищи в кровь, которая переносит ее в клетки организма, обеспечивая энергию для различных функций клетки. Это поглощение глюкозы регулируется гормоном, называемым инсулином, который вырабатывается в бета-клетках поджелудочной железы в брюшной полости. Инсулин помогает печени и скелетной ткани усваивать глюкозу, где она хранится в форме гликогена.

Жировые клетки также поглощают глюкозу и сохраняют ее в виде триглицеридов. Когда уровень глюкозы в крови становится ниже, поджелудочная железа высвобождает другой гормон, называемый глюкагон, чтобы остановить снижение уровня глюкозы. Глюкагон противодействует воздействию инсулина, стимулируя печень превращать накопленный гликоген в глюкозу, которая затем выделяется в кровь.

Глюкоза при диабете

При диабете 1-го типа клетки поджелудочной железы, которые выделяют инсулин, разрушаются посредством аутоиммунной атаки, и организм перестает вырабатывать инсулин. Поэтому глюкоза остается в крови, а не поглощается и используется клетками. При диабете 2-го типа уровень сахара в крови выше, чем обычно, потому что количество вырабатываемого инсулина слишком мало, чтобы позволить клеткам поглощать адекватные уровни глюкозы из крови. Следовательно, диабет 1-го типа вызван «истинным» дефицитом, а диабет 2-го типа - относительным дефицитом инсулина.

Люди с диабетом также имеют ослабленную реакцию глюкагона на уровень сахара в крови, который становится слишком низким. Если диабетики принимают инсулин для понижения уровня сахара в крови, этот ослабленный ответ глюкагона может означать, что уровень глюкозы в крови не нормализуется, как только он становится слишком низким, что ставит их под угрозу гипогликемии.

Симптомы

Гипогликемия может проявляться внезапно, но она также внезапно может быть устранена путем потребления небольшого количества пищи, богатой глюкозой. Однако если состояние не лечить, оно может снизить уровень глюкозы в крови в головном мозге, что приведет к спутанности и потере сознания, судорогам или даже гипогликемической коме и смерти. Некоторые из симптомов включают дрожь, сердцебиение, повышенную тревожность, потливость, голод, легкое головокружение, невнятность речи и усталость.

Фото: prihozhanin.com

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