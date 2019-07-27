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Автор Диана Гаврилова

В США подросткам запретят загорать в солярии

Здоровье print

В любом среднем американском городе очень много соляриев. Более миллиона человек посещают их каждый день. Но у любителей бронзового загара возрастает риск рака кожи, особенно у детей. Теперь Управление по санитарному надзору над качеством пищевых продуктов и медикаментов США (FDA) предложило новое правило, запрещающее загорать в соляриях лицам, не достигшим 18 лет.

Почти треть всех белокожих старшеклассниц Америки в прошлом году пользовались солярием. Аппарат испускает ультрафиолетовое (УФ) излучение. Лампы, используемые в соляриях, подвергают кожу радиации, концентрация которой в минуту в 10 раз больше, чем у естественного солнечного света. Исследования показали, что люди, которые начинают загорать в молодом возрасте, увеличивают риск развития рака кожи на 75 процентов. Наибольшее беспокойство вызывает рак, известный как меланома, и он смертельно опасен.

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Вот почему FDA хочет ограничить количество ультрафиолетового излучения, которому подвергаются дети. Софи Балк, педиатр в детской больнице в Монтефиоре в Бронксе, штат Нью-Йорк, считает, что это хорошее решение: «У нас есть информация, что чем моложе возраст посетителя солярия и чем чаще визиты туда, тем выше риск рака кожи». И исследования показывают, что в молодости кожа может быть более восприимчивой к воздействию этих вредных лучей.

По словам Джерода Стэплтона, специалиста по профилактике в Институте рака Рутгерса в Нью-Джерси, ограничения будут аналогичны тем, что запрещают продажу сигарет и алкоголя детям. Стэплтон изучает, как поведение людей может повлиять на риск определенных заболеваний. И когда речь идет об УФ-излучении и раке кожи, ответ ясен: «На самом деле не существует такого понятия, как безопасный загар».

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Рак кожи может привести к смерти. Но во многих случаях он полностью предотвратим. Вот тут-то и вступают в силу ограничения FDA на солярии. «Я вижу это так же, как запрет на сигареты или употребление алкоголя: загар имеет последствия для здоровья, - говорит Стэплтон.  -Мы защищаем несовершеннолетних от вредных вещей».  

В шестнадцати штатах, а также во многих городах и округах были созданы различные формы ограничений посещение соляриев для детей до 18 лет. Но предлагаемое правило FDA создало бы национальную политику. Закон запретил бы посещение соляриев по всей стране лицам, не достигшим 18 лет. Сейчас это всего лишь предложение. Однако такой опыт является полезным для России, чтобы рассмотреть возможность введения такого же закона.

Фото: faysbook.gr

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Темы загар запрет америка солярий рак кожи подростки
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В США подросткам запретят загорать в солярии
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