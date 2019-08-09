Большая порция - большой аппетит

Девочка садится к тарелке с пиццей. Мальчик получает несколько морковок. Сразу же мозг обоих детей начинает оценивать то, что лежит перед ними, и обрабатывать информацию об объеме пищи и сколько калорий содержит это блюдо. По данным нового исследования, разные части мозга отвечают за решение этих двух вопросов.

Эксперименты показывают: чем больше еды кладется на тарелку, тем больше вероятность того, что она будет съедена. Диетологи называют это «эффектом размера порции». Неважно, что это за еда. Также не имеет значения, молодой или старый человек, мужчина или женщина, один или в группе. Чем больше порция, тем больше аппетит.

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Калории - это измерение количества энергии, содержащейся в пище. Американские ученые Кэтлин Келлер и Лорал Инглиш, а также их команда задались вопросом, имеет ли значение содержание большого количества калорий в огромной порции, например, пиццы или малого количества, например, моркови. «Размер, запах, вкус, способ подачи пищи - все это влияет на то, что мозг воспринимает, а также на то, что вы едите», - говорит она. По словам Келлер, новое исследование является первым, в котором отдельно рассматривается, как мозг реагирует на размер порции и количество калорий в ней.

Дети, которые принимали участие в эксперименте, также несколько раз посещали лабораторию перед сканированием мозга. При каждом посещении они ели различное количество высоко- и низкокалорийных продуктов. Исследователи проследили, сколько съел каждый ребенок. Сначала они не видели никакой связи между едой и реакцией мозга на изображение еды. Но затем исследователи посмотрели на свои данные по-новому. Они активизировали искусственно только нижнюю лобную извилину. Это область мозга, которая имела тенденцию становиться менее активной, когда дети видели большие порции еды.

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На этот раз некоторые дети «оказались защищены от эффекта размера порции», говорит Инглиш. Эти дети отказывались есть слишком много, когда им давали большие порции во время еды. Их мозг также по-разному реагировал на сканер. Эти дети, видя огромные порции пищи, не имели повышенную активность в области мозга, участвующей в самоконтроле, как это было для большинства детей.

В настоящее время врачи и диетологи используют универсальные подходы к борьбе с нездоровым питанием. Знание того, почему некоторые дети переедают, должно помочь им развить здоровые привычки на всю жизнь, говорит Келлер. Но если у разных детей разные причины переедания, это нужно учитывать. Если заглянуть в их мозг, это может помочь исследователям разработать методы лечения, соответствующие их потребностям.

Изучение реакции мозга на пищу может также привести к появлению новых лекарств для борьбы с ожирением. Ученые надеются, что пищевая промышленность также обратит внимание на их выводы. Важно создание упаковки, считают Инглиш и Келлер, которая делает людей более склонными к выбору здоровой пищи и разумных размеров порций.

Фото: jo-jo.ru

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