Мякоть кокоса поможет при болезнях сердца и сосудов

Мякоть, притаившаяся под скорлупой кокоса — это очень вкусно. Но помимо этого, она обладает уникальными лечебными свойствами, о которых мы даже не подозревали.
В этом орехе находится большое количество жиров и калорий, а также присутствует умеренное содержание белка и углеводов. Вместе с этим его мякоть богата рядом необходимых для нашего организма минералов, среди которых марганец и медь. Но и это еще не все — ниже мы расскажем о целебных свойствах данного лакомства.
Положительно влияет на сердечно-сосудистую систему
В мякоти вышеуказанного экзотического растения находится кокосовое масло, которое может простимулировать повышение уровня "доброго" холестерина и в этот же момент снизит количество "плохого". А это, если ссылаться на результаты многочисленных исследований, уменьшает вероятность возникновения сердечно-сосудистых недугов. Ученые считают, что это масло даже лучше, чем оливковое.
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Уменьшает вес
Согласно исследовательской деятельности, "внутренности" вышеуказанного ореха обеспечивают пролонгированное насыщение благодаря большому количеству клетчатки. Помимо этого, существует мнение, что триглицериды со средней длиной цепочки в масле кокоса улучшают процесс сжигания жира (если проводить сравнение с арахисовым маслом).
Настраивает работу ЖКТ
Так как мякоть этого ореха включает в свой состав клетчатку, то она автоматически становится идеальной пищей для улучшения работы ЖКТ, для предотвращения проблем со стулом и для бесперебойной рабочей деятельности кишечника в целом.
Приятным дополнением является то, что коксовое масло окажет помощь организму в усвоении жирорастворимых питательных микроэлементов, например, витамины A, D, E и K.
Ну и кроме перечисленного, мякоть кокоса придется по вкусу кишечным бактериям, что тоже пойдет на пользу.
Чего еще мы не знаем?
В дополнение ко всему вышесказанному, исследования дают основания предположить, что кокосы в меню человека положительно влияют на уровень сахара в крови, на иммунную систему и на когнитивные способности.
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Меры предосторожности
Увлекаясь лечением, следует не забывать, что мякоть этого ореха богата насыщенными жирами, которые, при чрезмерном употреблении, могут повысить вероятность возникновения недугов сердца и сосудов.
Также нужно помнить, что это лакомство — довольно калорийный продукт. Специалисты рекомендуется употреблять его в комплексе с чем-то, например, добавить мякоть в сладкий салат или коктейль.
Фото: exotic-life.com
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