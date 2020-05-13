ДНК-тест My genetics: о себе любимом и своих потребностях

В Новосибирске есть компания, которая делает ДНК-тест. Она называется My genetics. Что это за тест? Почему и зачем его нужно делать? Об этом главному редактору "Правды.Ру" Инне Новиковой рассказал директор новосибирской компании My genetics Владимир Валабуев.

— Владимир, расскажите, пожалуйста, о вашей компании и разработке ДНК-теста. Зачем такой тест нужен, почему актуален?

— Мы работаем в Новосибирском технопарке, который расположен в академгородке. С помощью нашего ДНК-теста человек получает актуальную персональную информацию о себе, связанную с питанием: какой у него основной метаболизм белков,

жиров,

углеводов,

ключевые непереносимости глютена,

лактозы,

потребность в витаминах, как человек метаболизирует никотин,

кофеин,

алкоголь,

физическую нагрузку

и какие требуются ему персональные физические нагрузки. Все это вместе представлено в виде вполне понятного журнала, с простыми понятными интерпретациями и рекомендациями, которые позволяют человеку понимать и уже осознанно подходить к своему питанию, к занятию спортом, к физическим нагрузкам.

— Чем уникальна эта технология? Ведь есть, например, диетический паспорт здоровья, клиника биотической медицины. Там по крови тоже определяют, что организму нужно.

— Уникальность, наверное, больше в фокусе, в направленности. Генетический паспорт в основном говорит про предрасположенность к заболеваниям, те или иные факторы, связанные с генеалогией, откуда ты родом и т. д. Мы сфокусировались на теме здорового питания и физических нагрузках, необходимых именно этому конкретному человеку. И, соответственно, в нашем отчете дан не только генетический статус человека, а также представлены актуальные персональные рекомендации, которые человек может применить ежедневно в своей практике. То есть уникальность — в практикоприменимости наших рекомендаций каждый день.

— Питание и нагрузки, конечно, крайне важны для человека. Но есть еще окружающая среда, привычки, вредные в том числе. Насколько они влияют и учитываются?

— Безусловно, все это влияет на жизнь человека. Ничто не является отдельным и главным, и никакое средство не будет панацеей. Мы закрываем блок, связанный с генетикой, рассказываем человеку про его особенности. И это позволяет ему уже взвешенно принимать решения, в том числе и про свои вредные привычки. Безусловно, мы не рекомендуем всем курить, пить и т. д. Но есть люди, у которых система вывода ксенобиотиков работает гораздо эффективнее, поэтому им курение менее вредно. Оно, безусловно, тоже вредно, но менее вредно, чем другим людям. Некоторым людям катастрофически нельзя курить ни в коем случае, потому что их организм не способен эффективно бороться против всяких негативных факторов, которые несет курение.

— Действительно такой персонифицированный подход крайне важен. Тем не менее есть ли какие-то универсальные рекомендации для территории, для нации?

— Исследования говорят, например, что один из генов, связанный с метаболизмом алкоголя, у северных народов имеет мутацию, которая не позволяет им эффективно метаболизировать алкоголь. Соответственно, при поступлении алкоголя у них происходит более сильное и более быстрое опьянение. Это сформировалось в течение длительного времени и в той среде, в которой они жили. Генетика — это эволюционный процесс. Безусловно, она привязана к месту, где та или иная народность проживает. Но у северных народностей она сформировалась так. У европейской расы мутации произошли уже другие. Соответственно, европеоидная нация более легче метаболизирует алкоголь и может выпивать в ограниченном количестве. Поэтому, безусловно, есть и общие рекомендации для таких больших и малых групп людей. Есть и глобальные известные истины для всего человечества. Но мы как раз про них и не говорим. Потому что про них большинство людей и так знает. Мы это постоянно слышим на телевидении, на радио: не ешьте жирного, больше двигайтесь и т. д. А особенность нашего подхода именно в том, что мы относимся к каждому человеку персонально. Когда мы говорим про нацию, это уже масштабное обобщение, про небольшую группу людей — тоже, только уже на другом уровне. И это не очень важно для каждого конкретного человека, поэтому это не в нашем фокусе. Мы, наоборот, всегда говорим про уникальность и персональность.

— Как выглядят ваши рекомендации? Вы говорите, что нужно выпить пару чашек кофе в день, бокал вина в неделю или уколоть витамин В12?

— Примерно так. Они даются в виде четкого отчета. Такая книжка является персональным отчетом, где есть рекомендации и где мы как раз говорим, в том числе, сколько чашек кофе вам рекомендовано в день. И у вас будет своя рекомендация, а у меня — другой результат. Мне кофе не рекомендуется пить, потому что у меня мутация в гене, который не позволяет эффективно метаболизировать кофеин.

— Есть анализ крови на пищевую непереносимость, в котором 90 продуктов, которые человеку можно или нельзя принимать. Это как-то состыковывается с вашими данными?

— Да, это очень сильно состыковывается. На самом деле человеку нужно по-хорошему делать и тот, и другой анализ. Генетический тест на непереносимость показывает состояние человека здесь и сейчас, в текущий момент времени. Он меняется с течением времени. Наш генетический тест делается раз в жизни, и он говорит о том, к чему вы предрасположены, какие гены вам передали родители, то есть каковы истинные потребности организма. И с помощью этого теста как раз можно понять, почему у вас есть та или иная непереносимость, как вы ее заработали, или почему нехватка того или иного витамина у вас происходит. Потому что у вас, например, есть мутация в гене, который ответственен за усваиваемость того или иного витамина.

— Вы находитесь в Новосибирске. Как можно пройти ваш тест? У вас где-то еще лаборатории есть?

— Головной офис компании, лаборатория находятся в Новосибирске. Но мы представлены в 26 странах мирах, в 179 городах. Процесс забора генетического материала может сделать любой человек самостоятельно. Мы отправляем ему комплект для забора материала. А потом наш курьер забирает этот комплект и отвозит к нам в лабораторию. Поэтому нам без разницы, из какого вы города либо даже небольшого поселка. Наш курьер приедет, отдаст вам комплект и все так же заберет. География у нас широкая. Мы возим генетический материал из Латинской Америки, из Соединенных Штатов Америки, Кувейта, Индии…

— Пока возите, не испортится материал?

— Срок хранения материала тем способом, который мы применяем, — два-три месяца. За этот срок мы вполне успеваем довезти и проанализировать материал из любой точки мира.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев