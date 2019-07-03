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Автор Александра Балан-Сенчук

Синдром Гарднера: симптомы, профилактика, наблюдение

Здоровье » Здоровье и профилактика

Синдром Гарднера — это появление многочисленных полипов в желудочно-кишечном тракте и поражений, сосуществующих в других органах.

полипоз кишечника
полипоз кишечника

Синдром Гарднера классифицируется как "абсолютно предраковое" заболевание с риском развития онкологии от 70 до 90 %.

Ранняя оценка синдрома Гарднера

Ассоциация полипов толстой кишки с раком толстой кишки почти у 100% пациентов с синдромом Гарднера делает важным скрининг пациентов с остеомами на предмет синдрома и, таким образом, потенциально спасает их жизни.

Рассмотрение этого диагноза означает, что

  • слизистую оболочку желудка,
  • щитовидную железу,
  • эпителий сетчатки,
  • череп и зубы,
  • кожу

необходимо оценивать на предмет эпидермоидных кист, опухолей, врожденной гипертрофии пигментного эпителия сетчатки и т. д. Классическим местом образования костного новообразования (остеомы) является нижняя челюсть, особенно под углом челюсти, но эти опухоли могут также образовываться на черепе, околоносовых пазухах и длинных костях.

КТ может помочь показать их местоположение и размер. Чаще всего обнаруживается, что полипы покрывают всю поверхность толстой кишки, но иногда могут возникать в слизистой оболочке желудка и тонкой кишке. Обычно они впервые появляются после полового созревания, но первые симптомы возникают чаще всего к 40 годам.

Обнаружение других опухолей

Скрининг папиллярного рака щитовидной железы, аденом и аденокарцином надпочечников, гепатоцеллюлярного рака, остеосаркомы и хондросаркомы, а также других опухолей щитовидной железы и печени также является важной частью первоначальной оценки.

Избегая необходимости в колостоме (противоестественном заднем проходе), пациент может избежать многих психологических и физических расстройств. Временно применяется соединение тонкой кишки и кожи, созданное хирургическим путем (илеостомия) для правильного заживления ректально-ободочной кишки.

Когда полипы желудка обнаруживаются в связи с синдромом Гарднера, частота и скорость канцерогенеза в таких случаях ниже, чем при колоректальном полипозе. Таким образом, более консервативный подход может дать хорошие результаты.

рак толстой кишки
рак толстой кишки

Наблюдение

Все пациенты с синдромом Гарднера должны регулярно проходить мониторинг тонкой и толстой кишки, печени и щитовидной железы. Также ежегодно должно проводиться обследование щитовидки посредством УЗИ.

Фото превью: glcgb. ru

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Убрать нельзя оставить: полипы в кишечнике. Жить здорово! 03.07.2019
Редактор: Ольга Алексеева, Куратор: Елена Андреева
Темы рак полипы полипы жкт синдром гарднера рак толстой кишки болезни толстого кишечника
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