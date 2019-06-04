Обезвоживание. Причины, симптомы, лечение

Обезвоживание - это состояние, при котором организму не хватает количества жидкости и электролитов.
Тяжелое обезвоживание может привести к тяжелым последствиям и смерти, поэтому оно считается опасным для жизни состоянием, требующим срочного стационарного лечения.
вот лишь некоторые из серьезных осложнений тяжелого обезвоживания.
Обезвоживание может происходить по разным причинам, некоторые из которых связаны с потерей избыточного количества жидкости из организма, в то время как другие могут возникать как следствие различных заболеваний. Общие причины включают в себя:
Почти любой человек может столкнуться с обезвоживанием, но в следующих группах наблюдается более высокая заболеваемость:
Читайте также: Ученые советуют водителям пить больше воды
Обезвоживание может быть легким или серьезным.
Легкое или умеренное обезвоживание может проявляться как:
Сильное обезвоживание проявляется как преувеличение всего вышеперечисленного. Кроме того, может быть:
Обезвоживание лечится быстрым увеличением потребления сбалансированных электролитов, а не воды.
В случае легкого обезвоживания в домашних условиях проще всего приготовить раствор для пероральной регидратации с 6 чайными ложками сахара на 1 чайной ложкой соли на 1 литр кипяченой и охлажденной воды.
Вода в большом количестве сама по себе может разбавить содержание соли в организме и привести к другим серьезным симптомам. Всякий раз, когда жидкость вводится перорально, дети младшего возраста могут пить больше, если для ее введения используется чайная ложка или шприц.
Если присутствует сильное обезвоживание, стационарное лечение является обязательным.
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен
Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.
Игорь Коротченко рассказал, что односторонний отказ США от соглашения с Белоруссией на обслуживание авиапарка, наглядно показал необходимость развития отечественного авиастроения.