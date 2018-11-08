По-прежнему по Гоголю: "Все как мухи выздоравливают"

В России "все как мухи выздоравливают", — утверждал когда-то гоголевский персонаж, попечитель богоугодных заведений Земляника. Тот самый, которого Гоголь характеризовал как отъявленного проныру и плута:

"Очень услужлив и суетлив".

Короче, классический политик, по Бомарше.

Именно он (Земляника. — Прим. ред.) слыл большим специалистом по врачеванию, утверждая, что "чем ближе к натуре, тем лучше", и уточнял:

"Лекарств дорогих мы не употребляем. Человек простой: если умрет, то он и так умрет, если выздоровеет, то он и так выздоровеет".

И как любой современный российский чиновник, который в работе придерживается поговорки "сам себя не похвалишь, никто не похвалит", с гордостью докладывал:

"С тех пор, как я принял начальство, — может быть, вам покажется даже невероятным, — все как мухи выздоравливают. Больной не успеет войти в лазарет, как уже здоров; и не столько медикаментами, сколько честностью и порядком".

Может быть, поэтому нынешний год "честности и порядка" в истории новой России станет годом полного уничтожения любых социальных завоеваний и льгот.

Хотя, нет, судя по недавнему вбросу от ярославского депутата, предложившего вообще отказать в пенсии по старости, нынешние власть имущие порезали еще не всю социалку.

Правда, на себя данную инициативу слуги народа решили не распространять, стыдливо отказавшись даже поддержать законопроект об отказе от пенсионных депутатских надбавок.

Об отказе "говорунов" от министерской пенсии речь просто не идет. Соответственно, не хотят перебираться чиновники и в районные поликлиники, резонно полагая, что сейчас там только мухи и выздоравливают.

Действительно, как можно говорить о каком-то внимании к пациенту, когда после реформирования отечественного здравоохранения осмотр поставлен на поток.

Пациенту отводится всего-навсего чуть более 10 минут и, как говорят сегодня врачи, для того чтобы получить зарплату, они должны принять человек сорок в день.

И самое страшное — нехватка специалистов

Если допустить, что в московском регионе это как-то можно нивелировать соседними и платными клиниками, то в регионах эта проблема в нынешних реалиях просто не решаема.

А в свете участившихся в последнее годы сообщений о детских смертях на уроках физкультуры, на игровых площадках или просто на улице от сердечных приступов — это не праздный вопрос.

Коломенский врач-кардиолог Михаил Мещеряков из опыта знает, что

"сегодня с инсультами, инфарктами, нарушениями сердечного ритма все чаще в больницу попадают молодые люди". "Мне приходилось спасать от инфаркта молодого человека, которому было всего 24 года. В зоне риска мужчины в возрасте от 35 лет и даже моложе и женщины от 40 лет. На этом фоне сокращение ставок кардиологов покажется дикостью, но, увы, этот неприятный факт имеет место быть", — рассказывает он.

По его словам, есть нормативы, определяющие количество специалистов из расчета на численность населения — так называемую подушевую потребность. На бумаге, возможно, это выглядит красиво. На практике пациенты не могут попасть к врачу.

А пациенты, напомним штампующим антисоциальные законы правительству и его окружению, — ваши будущие защитники.

И если призывной возраст уже не может похвастаться здоровьем, то остаются миллионы жителей России 40-60 лет, кого та же вице-премьер Голикова вычеркнула из вытащенной на свет придворными спичрайтерами модной категории "активный возраст". Возраст, который, как известно, наступает только после выхода на пенсию.

Так что "лишенные наследства", если дотянут до тяжелой годины, еще подумают, насколько нужно России еще раз "временное правительство".

Может быть, не так уже неправ был один из пациентов, который в отзыве о современной медицине писал:

"Продолжайте загонять людей в хронические болезни. Больные люди хорошо работать не могут, и потомства здорового на свет не произведут. Кто будет защищать ваши богатства, господа, рулящие законами и реформами? Без населения у вас завтра же супостаты вытрясут все ваши умыкнутые у народа сокровища".

И придется бывшим министрам читать на своих рецептах пророческие слова, написанные провизорами на латыни:

Diliges Proximum Tuum Sicut Te Ipsum. Что значит: "Возлюби ближнего своего…"

Источник фото: ru. wikipedia.org