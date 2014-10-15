Женский алкоголизм: как лечиться? Разговор с наркологом

В нашей стране проблема злоупотребления спиртными напитками стоит особенно остро. Алкоголизм является одной из "горячих точек" российского общества. Алкоголь становится прямой или косвенной причиной около 25 процентов всех смертей в стране. Этот факт свидетельствует о том, что проблема алкоголизма в России сегодня приобрела черты национальной демографической катастрофы.

Но особенно страшен в России женский алкоголизм, который часто принимает необратимые формы. На вопросы корреспондента "Правды.Ру" ответил Юрий Сиволап, врач-нарколог, доктор медицинских наук, профессор кафедры психиатрии и медицинской психологии ММА им. И. М. Сеченова.

Специфика женского алкоголизма

— Юрий Павлович, в чем специфика женского алкоголизма?

— Специфика в том, что алкоголизм у женщин обычно позже начинается и быстрее прогрессирует.

Пьющие женщины значительно чаще пьющих мужчин страдают:

депрессией,

тревогой и другими психическими расстройствами.

Злоупотребление алкоголем у женщин в несколько раз чаще вызвано психологическими проблемами, чем у мужчин.

Женщины позже, чем мужчины, заболевают алкоголизмом, но при этом раньше обращаются за помощью. Видимо, это можно объяснить тем, что женщины более ответственны.

Но у женского алкоголизма в отличие от мужского есть особенность — трудность в контроле потребления. Мужчине легче остановиться, а дама, которая собиралась ограничиться бокалом вина, не останавливается и после двух-трех бутылок. Она выпивает гораздо больше, чем планировала.

Кстати, у женщин бывают запои посильнее, чем у мужчин, и им бросить пить сложнее.

— Кто быстрее деградирует — мужчина или женщина? И почему женщине труднее бросить пить, чем мужчине?

— Трудный вопрос.

У женщин быстрее формируется поражение мозга — так называемая алкогольная энцефалопатия. Но в то же время представления о более тяжелом алкоголизме и, в частности, более выраженной алкогольной деградации у женщин объясняются социальной стигматизацией.

"Стигма" в переводе с греческого — "ярлык, клеймо". Мы любим осуждать пьющую женщину за ее болезнь, очень быстро навешиваем на нее ярлык деградирующей личности. Об этом очень хорошо говорит и пишет один из ведущих специалистов в области женского алкоголизма, профессор Алексей Юрьевич Егоров из Петербурга.

Женщинам и в самом деле порой труднее перестать пить, потому что выпивка у женщин нередко связана с депрессией или серьезными стрессами.

Чаще всего женщина, переживающая одиночество, измены, ненужность находит утешение в бокале с вином.

Потенциальный алкоголизм

— А что такое потенциальный алкоголизм? Есть такое понятие?

— Такого термина нет. Но если его вводить, то я бы сказал, что на потенциальную возможность появления алкогольной зависимости указывает наличие больных алкоголизмом в роду: если их много, человек почти обречен на собственные проблемы с алкоголем. Стоит ему начать выпивать, даже в небольших количествах, очень быстро пристрастие и употребление могут принять неумеренный характер.

Если у человека много пьющих родственников, толчком к развитию собственного алкоголизма могут послужить разные причины, в первую очередь тяжелые эмоциональные стрессы.

Частым "мотором" злоупотребления алкоголем с последующим формированием зависимости служат неуверенность в себе, чувство вины, сниженная самооценка. Характерный пример развития алкоголизма на невротической почве — страх перед полетами. Чтобы его преодолеть, человек выпивает в аэропорту или уже в самолете перед взлетом, а через несколько лет уже не может обходиться без алкоголя.

У женского алкоголизма в отличие от мужского есть особенность — трудность в контроле потребления.

С другой стороны, жизнь человека с неважной наследственностью, предрасположенного к алкоголизму, может быть вполне благополучной, но негативное влияние на него окажет окружение, к примеру, профессиональное сообщество с традицией к коллективным застольям или пресловутым корпоративам.

В это сложно поверить, но корпоративы иногда являются мощным толчком к алкоголизму.

— Я часто вижу объявления о том, что можно навсегда закодироваться от алкоголизма. Эффективны ли сегодня методы кодирования? Появились ли новые методики современного лечения? В какой стране они успешнее?

— Методы кодирования помогают отдельным пациентам. Но при этом я убежден, что от них необходимо отказаться. Эти методы находят применение лишь в единичных странах.

Воздержание от алкоголя, основанное на страхе, противоречит современным представлениям об этике в медицине. К сообщениям о новых методах лечения алкоголизма я бы относился с осторожностью.

Признанные, а значит, имеющие научно доказанную эффективность подходы к лечению любых болезней не рекламируются, и этих подходов не так много.

Лечение алкоголизма успешно в странах с обеспеченным доступом к квалифицированной медицинской помощи. Чрезвычайно важная задача для нашей страны — отказ от диспансерного учета пациентов, страдающих алкогольной зависимостью.

Пользы от данной меры социального ограничения никакой, но очень многие люди, имеющие проблемы с алкоголем, не обращаются за врачебной помощью только из опасений социальных последствий — учета в наркологическом диспансере и всего, что с этим связано.

Особенно стыдится учета женщина, ее можно понять, когда соседи или коллеги по работе узнают, что она стоит на учете, женщина начинает подвергаться дискриминации. С таким бременем невозможно спокойно жить.

В РФ могут ввести запрет на про дажу алкоголя в новогодние праздники — А насколько эффективно частичное сокращение алкоголя? Ведь все равно психика разрушается.

— К сожалению, алкоголизм плохо поддается лечению.

Многие люди, зависимые от алкоголя, не в состоянии полностью и навсегда прекратить пить. Если эти люди благодаря лечению начинают пить реже, меньше и с менее опасными последствиями — это уже успех.

Снижение потребления алкоголя при невозможности полного отказа от него — эффективный механизм уменьшения смертности в нашей стране. Если сегодня общество поймет, что всего лишь нужно сократить количество выпитого, то можно успешно жить и работать, и ни о каком разрушении психики речи, к счастью, не заходит. Простыми словами, если нет возможности отказаться от алкоголя, а есть желание преодолеть пагубную привычку, уменьшайте дозу!

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