Как сохранить тёплые отношения с морозом?

В сильные морозы, нужно уделить повышенное внимание сохранности организма, в частности, не допускать переохлаждения и обморожения.

И вовсе не обязательно морозным вечером засыпать пьяным на скамейке в парке. Можно попасть в сильную метель во время лыжной прогулки, или промочить ноги на зимней рыбалке, или оказаться в машине с заглохшим двигателем где-нибудь на пустынном шоссе; да просто легкомысленно одеться не по сезону, отправляясь на вечеринку или важное свидание… Никто из нас не застрахован от неприятных случайностей, но побеждает всегда тот, кто знает, как решать возникшую проблему.

Причины обморожения

Причинами обморожения или переохлаждения могут стать:

тесная и влажная одежда и обувь,

проблемы с сосудами,

алкогольное опьянение,

слабость,

переутомление.

Как же уберечься от беды, если человеку придется, скажем, работать прямо на улице при пониженных температурах? И как помочь тому, кто имел неосторожность замерзнуть? На этот вопрос отвечает Pravda.Ru кандидат медицинских наук, доцент Игорь Янушев:

"Ну, начнем с того, что серьезно пострадать от переохлаждения можно даже и при плюсовой температуре. Считается, проблемы со здоровьем могут начаться с температуры плюс семь градусов по Цельсию. Связано это с тем, что холод очень пагубно влияет в первую очередь на мелкие кровеносные сосуды человека — капилляры.

Сосуды в конечностях сужаются, чтобы сохранить тепло. Циркуляция крови в конечностях замедляется. Первыми замерзают:

пальцы рук и ног,

уши,

нос.

Они наименее защищены из-за того, что в них весьма тонкий жировой слой. Так что беречь от обморожения нужно прежде всего эти части тела.

Лучше всего в морозы одеваться многослойно

Рекомендации для тех, кто опасается замерзнуть, а то и отморозить себе чего-нибудь, могут быть такими. Ваши главные враги при похолодании:

алкоголь,

голод,

влажная среда.

Итак, лучше всего в морозы одеваться многослойно, то есть вместо одного толстого свитера или кофты лучше надеть на себя несколько легких. Это просто-напросто предупредит потливость, которая на морозе крайне опасна.

Если вам вдруг станет жарко, то всегда можно снять одну из кофт. Кроме того, одежда должна быть свободной.

Не забывайте надевать:

перчатки,

нос и уши защищать шапкой, шарфом, поднятым воротником.

Возьмите запасную одежду, если планируете целый день на морозе заниматься физическим трудом. Иногда достаточно сменить мокрую одежду на сухую, чтобы избежать переохлаждения.

Не выходите на мороз голодным — это не только вредно, но и попросту опасно. Обязательно поешьте, причем высококалорийную пищу.

Как уберечь себя от обморожения

Если замерзли, также съешьте что-нибудь. Кроме того, если вы находитесь целый день на улице, заходите каждые полчаса в теплое помещение. По возможности берите с собой термос с горячим:

чаем,

кофе,

супом.

Если работа на морозе не связана с интенсивными нагрузками (например, работа сторожа), то работайте руками, двигайте ими, чтобы усилить кровообращение в замерзающих сосудах. Так же периодически двигайте пальцами ног. Старайтесь не переутомляться. Уставший человек быстрее подвергается переохлаждению.

Вот еще пункт, который надо запомнить и всегда его выполнять. Категорически на морозе нельзя употреблять спиртное, так как алкоголь расширяет сосуды на поверхности тела, что приводит к более быстрой потере тепла. А это мешает оберегать от теплопотерь внутренние органы.

Курение на морозе тоже явление крайне опасное — никотин также влияет на стенки сосудов. Не следует думать, что переохлаждение пройдет сам собой. Как только появятся его симптомы — восковые пятна и онемение кожи, немедленно перейдите в теплое помещение.

Вот каковы признаки переохлаждения:

озноб,

мышечная дрожь,

заторможенность и апатия,

неадекватное поведение, а порой даже бред и галлюцинации,

посинение или побледнение губ,

снижение температуры тела.

При переохлаждении укройте пострадавшего, предложите ему теплое сладкое питье или пищу с большим содержанием сахара, не возбраняется и 50 граммов алкоголя. Доставьте человека в теплое помещение. Нужно сменить ему одежду и растереть тело.

Если есть возможность, пусть он примет ванну, температура воды в которой не должна превышать 35-40 градусов. После согревающей ванны обязательно укройте пострадавшего теплым одеялом или наденьте на него теплую сухую одежду. Если нет ванны, обложите его бутылками с теплой водой, грелками. Обильно давайте теплое сладкое питье. Вызовите врача.

При отморожении ткани повреждаются холодом, происходит длительный спазм сосудов с последующими тромбозами, а это ведет к трофическим и некритическим нарушениям в тканях. Наиболее часто, судя по статистике, происходит отморожение пальцев, несколько реже:

ушей,

носа,

щек,

стоп.

Поражение возникает тем быстрее, чем выше влажность воздуха и ниже температура. Опять же в состоянии алкогольного опьянения отморожение возникает чаще. При тяжелом отморожении и охлаждении организма возможны:

одышка,

тахикардия,

падение артериального давления.

Считается, проблемы со здоровьем могут начаться с температуры плюс семь градусов по Цельсию

В начальном периоде отморожения кожа поврежденного участка бледная, твердая, холодная, нечувствительная, нет пульса у запястий и лодыжек. Пострадавший ощущает онемение. По мере согревания появляется сильная боль и развиваются видимые повреждения тканей.

Ни в коем случае нельзя согревать пораженные ткани тела горячей водой или около горячих батарей, так как это может привести к значительному углублению поражения.

При оказании первой помощи в случае отморожений нужно прежде всего доставить пострадавшего в помещение с невысокой температурой. С отмороженных конечностей одежду и обувь не снимайте. Укройте поврежденные конечности от внешнего тепла охлажденной теплоизолирующей повязкой с большим количеством ваты или одеялами, одеждой. Нельзя ускорять внешнее согревание отмороженных частей. Нельзя трогать обмороженные участки тела.

Ни в коем случае нельзя растирать обмороженную кожу, помещать обмороженные конечности в теплую воду или обкладывать их грелками, смазывать кожу маслами или, скажем, вазелином. Тепло должно возникнуть внутри с восстановлением кровообращения. Дайте обильное теплое питье, малые дозы алкоголя. Заставьте двигаться. Можно дать одну-две таблетки анальгина и обязательно вызвать врача. Самолечением тут заниматься нельзя.

И напоследок напомню, что в сильные морозы ни в коем случае нельзя касаться металла, как голыми руками, так и языком. Все дело в том, что металл очень хорошо проводит тепло, а значит, мгновенно забирает его у вас, и в месте соприкосновения может возникнуть обморожение. То же касается бензина. Он может очень быстро обморозить кожу при соприкосновении. Так что на морозе обязательно носите перчатки или теплые рукавицы. В общем, берегите себя, и никакой мороз вам страшен не будет!".

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом. Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.