Гемоглобин в крови: норма и причины отклонений

Гемоглобин — белок крови, отвечающий за клеточное дыхание. Очень важно, чтобы его уровень всегда находился в пределах физиологической нормы.

К чему могут привести отклонения концентрации и как их избежать — об этом пойдет речь в нашем обзоре.

Что такое гемоглобин и как определить его уровень?

Одна из первостепенных функций крови — снабжение организма кислородом и удаление углекислого газа. Эта задача осуществляется эритроцитами, клетками с высоким содержанием особого белка, нигде более не синтезирующегося, — гемоглобина.

Эта крупная молекула содержит ионы железа, способного связывать кислород. В легких, где содержание кислорода высоко, гемоглобин легко «забирает» молекулы этого газа. С током крови эритроциты переносятся к капиллярам, где отсутствует доступ к свободному кислороду. Там непрочная связь кислорода с гемоглобином разрывается, клетки получают кислород, а эритроциты забирают углекислый газ и уносят его вместе с венозной кровью назад, к легким, где цикл повторяется снова.

Концентрация гемоглобина в крови — очень чувствительный к сбоям в работе организма показатель. Именно поэтому оценку уровня данного белка включают в стандартный — общий клинический анализ крови. Он назначается при диагностике, лечении, а также при профилактических осмотрах.

Норма содержания гемоглобина в крови

Какое содержание гемоглобина в крови соответствует норме? Дело в том, что этот показатель довольно динамичный и зависит от возраста, пола и даже образа жизни.

Норма содержания гемоглобина в крови у мужчин составляет 130–160 г/л, у женщин — 120–150 г/л. Причем это значение меняется с возрастом. В первые дни после рождения уровень гемоглобина достигает 198 г/л, тогда как на втором месяце жизни показатель снижается до 94 г/л. С этого возраста и до достижения 12 лет концентрация гемоглобина в крови ребенка постепенно повышается, достигая взрослой нормы. После 45 лет, показатели нормы гемоглобина в крови начинают постепенно увеличиваться. У людей старше 65 лет речь идет о 117–161 г/л и 126–174 г/л у женщин и мужчин соответственно.

При беременности и в период лактации ресурсы женского организма направляются на развитие сначала плода, а потом и малыша. Поэтому пониженное содержание гемоглобина является в этот период нормой. Конечно, в разумных пределах.

Повышение гемоглобина в крови тоже не всегда признак патологических процессов в организме. Например, у профессиональных спортсменов и альпинистов повышенный гемоглобин в крови является в некотором смысле нормой.

Повышенный гемоглобин в крови

При отсутствии серьезных физических нагрузок высокий уровень гемоглобина свидетельствует о наличии заболеваний, например,

диабете

или развитии опухолей.

Кроме того, состояние представляет угрозу само по себе. Кровь становится гуще, а значит, повышается риск образования тромбов. Это может привести к развитию инфаркта или инсульта.

Диета при повышенном гемоглобине

Чтобы снизить риски, врачи в дополнение к основной терапии рекомендуют исключать из рациона красное мясо и другие богатые железом, а также жирами продукты.

Помимо диеты при устойчивых повышенных показателях уровня гемоглобина в крови могут быть назначены препараты, разжижающие кровь, а также процедура эритроцитафереза — частичное очищение крови от эритроцитов.

Пониженный гемоглобин в крови

Состояния, когда гемоглобин в крови понижен, встречаются гораздо чаще. Самой распространенной причиной является нехватка в организме железа.

По данным ВОЗ, от дефицита железа страдает более 30% населения Земли . Провоцирует состояние, в первую очередь, несбалансированное питание,

бедное железом

и необходимыми для его усвоения витаминами B9 и B12.

Пониженный гемоглобин также может быть следствием кровопотерь, инфекционных и аутоиммунных заболеваний.

Анемия

Состояние, когда содержание гемоглобина в крови падает, называют анемией.

Степень ее тяжести определяется по выраженности снижения концентрации гемоглобина в крови пациента. Легкая анемия часто проходит на фоне отсутствия симптомов и сопровождается показателями в 90–110 г/л. Дальнейшее снижение содержания гемоглобина крови (70–90 г/л), как правило, приводит к ухудшению самочувствия. Развивается слабость, снижается концентрация внимания, человек выглядит бледным и утомленным. В этом случае речь идет об анемии средней степени. При концентрации гемоглобина ниже 70 г/л ставится диагноз «анемия тяжелой степени». Ей, помимо прочего, присущи

ломкость ногтей,

«заеды» в уголках губ,

снижение иммунитета.

Лечение железодефицитной анемии

Лечение железодефицитной анемии предполагает устранение заболевания, приведшего к ее развитию, а также компенсацию потерь железа с помощью лекарственных препаратов и изменения образа жизни. Больной должен чаще бывать на свежем воздухе, вести по возможности активный образ жизни и пересмотреть рацион. Предпочтительно питаться продуктами, богатыми железом, такими как

мясо,

печень

и рыба.

От молочных продуктов во время основных приемов пищи лучше отказаться. Содержащийся в них белок казеин связывает железо, в результате чего оно не усваивается. Повысить поступление в организм витаминов В и С, способствующих всасыванию железа, помогут как витаминные комплексы, так и включение в рацион

бобовых,

отрубей,

зеленого лука

и капусты.

При серьезных формах анемии необходимо принимать лекарственные препараты. Курс лечения длится несколько месяцев.

Итак, уровень содержания гемоглобина в крови — и взрослым, и детям, — важно держать под контролем. Не стоит бить тревогу, если вы обнаружили отклонение от нормы, возможно, это временное изменение, вызванное, например, стрессом. Однако при любых, особенно длительных, изменениях данного показателя следует обратиться к врачу за комментариями. Скорее всего, при незначительном повышении уровня гемоглобина ваш доктор посоветует скорректировать рацион питания, а при небольшом падении концентрации — помимо «богатой железом» диеты, принимать профилактические средства, например, биологически активные добавки к пище (БАДы) или витаминно-минеральные комплексы.

Уточнения

Гемоглоби́н (от др.-греч. αἷμα «кровь» + лат. globus «шар») (Hb или Hgb) — сложный железосодержащий белок, способный обратимо связываться с кислородом, обеспечивая его перенос в ткани. У позвоночных животных содержится в эритроцитах, у большинства беспозвоночных растворён в плазме крови (эритрокруорин) и может присутствовать в других тканях. Молекулярная масса гемоглобина человека — около 66,8 кДа. Молекула гемоглобина может нести до четырёх молекул кислорода. Один грамм гемоглобина может переносить до 1,331 мл кислорода. == Литература == Mathews, CK; van Holde, KE; Ahern, KG (2000), Biochemistry (3rd ed.), Addison Wesley Longman, ISBN 0-8053-3066-6 Levitt, M; Chothia, C (1976), "Structural patterns in globular proteins", Nature

Автор Андрей Михайлов Андрей Михайлов — офицер, журналист, собственный корреспондент Правды.Ру в Северо-Западном федеральном округе Специалист Павлова Ольга Специализируется на диагностике и лечении анемий, тромбоцитопений, лейкопений различного генеза; хронических миелопролиферативных заболеваний (эссенциальная тромбоцитемия, эритремия, первичный миелофиброз, хронический миелолейкоз).

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