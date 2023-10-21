Условий для выращивания брокколи в России много

3:35 Your browser does not support the audio element. Садоводство Овощи

По непонятной для многих причине, в нашей стране капусту брокколи, кажется, не выращивают на промышленном уровне. Вместо этого она импортируется из Турции, Азербайджана, Израиля и даже из Чили, что увеличивает её цену из-за транспортных расходов. Между тем, это устойчивая к холоду и неприхотливая культура может процветать и давать хороший урожай практически в любом сельскохозяйственном регионе России.

Фото: commons.m.wikimedia. org

Капуста брокколи богата витаминами и ценными минеральными солями, делая её одним из наиболее полезных овощей. Её состав включает в себя значительные доли витаминов А, В1, В2, РР, С, Е, а также минеральных элементов, таких как калий, кальций, магний, фосфор, цинк и йод. Кроме того, брокколи содержит больше белка, чем большинство других овощей, и этот белок легко усваивается организмом, включая детский.

Что касается аминокислот, то белок брокколи превосходит даже мясо КРС и сравним с белком куриного яйца, содержащий изолейцин, лизин и триптофан. Её высокое содержание метионина и холина делает брокколи ценным продуктом для людей, страдающих атеросклерозом, лучевой болезнью и для пожилых людей.

Брокколи — один из наиболее простых видов капусты для выращивания. Она подобна цветной капусте по способу формирования съедобной части, но менее трудозатратна, более быстрорастущая и более плодовита. Семена сортов для летнего, осеннего и зимнего урожая обычно сеют прямо в открытый грунт. Рассаду используют только для самых ранних сортов и для поздних культур (посадка в сентябре).

Брокколи требует немного тепла для роста. Она даёт отличные урожаи при дневных температурах около 15-17°C, что позволяет выращивать её в холодное время года. Брокколи устойчива к холоду и может выдержать заморозки до -5°C весной и до -7°C осенью. После сбора основной головки, из пазушных почек нижних листьев развиваются ещё несколько побегов с меньшими головками, что увеличивает урожай в 2,5 раза и продлевает сезон сбора.

Большинство сортов брокколи, зарегистрированных в России, являются гибридами F1. Ранние сорта сеются на рассаду во второй половине марта, и их рассаживают в почву в конце апреля — начале мая. Среднеспелые сорта сеются в середине апреля в специальные контейнеры и пересаживаются в возрасте 30-35 дней. Поздние сорта сеются на рассаду в конце апреля и переносятся в почву по 2-3 растения в лунку.

Хорошими предшественниками для брокколи могут служить сидераты, огурцы, картофель, помидоры, бобовые, лук, морковь и свёкла. Участок для выращивания брокколи должен иметь нейтральную почву с глубоким уровнем грунтовых вод. Схема посадки зависит от срока созревания сорта: 25х55 см для ранних, 35х60 см для средних и 40х70 см для поздних сортов. Уход включает в себя своевременный полив, прополку и поддержание почвы чистой от сорняков.

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