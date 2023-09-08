Урожай гниет прямо на деревьях: что делать с гнилыми яблоками и грушами

7:41 Your browser does not support the audio element. Садоводство Деревья и кустарники

Часть 1. Как бороться с гнилью плодов на деревьях

Из года в год садоводы сталкиваются с проблемой гнилью плодов, которые начинают портиться прямо на деревьях. Часто это происходит из-за долгого периода дождей и повышенной влажности, что способствует развитию различных гнилей и плесени на плодах, таких как яблоки и груши. Эти фрукты начинают покрываться коричневыми пятнами, которые затем становятся плодами для грибных инфекций. Эти заболевания в большинстве случаев являются монилиозом или плодовой гнилью.

Фото: архив Правды.Ру

Однако, не всегда погодные условия бывают единственной причиной возникновения подобных заболеваний. Иногда сами садоводы оставляют больные плоды на деревьях, что в конечном итоге приводит к распространению болезней. Споры грибов могут продолжать существовать в кроне дерева в течение длительного времени, а также они могут перезимовать на засохших плодах и других растительных остатках. Как только наступает весна и наступает теплая погода, эти споры активизируются и начинают разлетаться. Кроме того, эти споры могут распространяться и из заброшенных садов.

Поэтому крайне важно собирать падающие плоды из-под кроны деревьев, а падалицу необходимо удалять. Не рекомендуется просто выбрасывать больные плоды на компостную кучу, так как инфекция может распространиться по всему компосту, и садоводы могут внести ее на свой участок. Вместо этого, падалицу можно закопать глубоко в саду или использовать специальные методы уничтожения.

Вредители также могут быть виноваты в образовании ранок на плодах, через которые инфекция проникает. В этом случае можно воспользоваться бордоской жидкостью, старым и эффективным средством, которое одновременно борется с болезнями растений и вредителями, такими как белокрылка.

Бордоская жидкость разработана случайно, более века назад, когда французские виноградари обратились к ученому Жозефу Луи Прусту, чтобы защитить свои урожаи от воров. Предложенное им средство, состоящее из медного купороса и извести, не только помогло отпугнуть воришек, но также защитило виноград от болезней. Это было началом разработки бордоской жидкости.

Несмотря на то, что сейчас существует множество современных препаратов для защиты растений от болезней и вредителей, бордоская жидкость остается эффективным средством. Она может применяться как профилактическая мера для защиты растений. Однако, также важно учитывать, что необходимо обработки проводить неоднократно и в зависимости от погодных условий. Важно следить за состоянием растений и, при необходимости, применять биологические препараты для более эффективной защиты.

Для профилактической обработки раствор бордоской жидкости обычно разводят в соотношении 1 таблетка на литр воды, и количество таблеток может изменяться в зависимости от объема раствора. Рекомендуется проводить несколько обработок растений биопрепаратами, такими как "Алирин" и "Гамаир", которые эффективно борются с различными болезнями и имеют обширный спектр действия. Эти обработки следует проводить с учетом фазы развития растений и погодных условий.

Часть 2. Как использовать гнилые яблоки и груши на вашем участке

Многие из нас не знают, что пятна гнили и поражения паршей на яблоках и грушах содержат микотоксины. Когда грибы поселяются на плодах, они выделяют токсины, которые одинаково вредны как для растений, так и для человека. Поэтому яблоки и груши с такими признаками гнили и поражения паршей должны быть особо внимательно обработаны.

Если плоды имеют всего несколько небольших пятен, размером с горошину, их можно еще попытаться использовать. Однако, если пятна обширные и велики, то хранить такие фрукты крайне не рекомендуется. Они должны быть отправлены на переработку, после тщательного удаления пораженных участков. Из них можно приготовить сок, повидло, варенье, или подвергнуть сушке, но если гниль слишком распространена, такие плоды лучше утилизировать.

Вторая распространенная проблема, с которой сталкиваются садоводы, - это плодовая гниль. Если вы заметили, что яблоки поразила плодовая гниль, вам также нужно принять решение о дальнейших действиях. Если пятно небольшое, размером с монету, то эти яблоки можно попробовать спасти, предварительно удалив пораженные части. Пораженная мякоть считается абсолютно непригодной для переработки или употребления в пищу, так как она также содержит микотоксины, которые вредны для здоровья. Если поражение минимальное, вырежьте пятно и используйте плоды для приготовления яблочного уксуса, варенья, сушки и других блюд. Однако, если гниль затронула большую часть плода, не рекомендуется его употреблять в пищу, так как есть риск распространения грибковых инфекций в организме.

Многие садоводы также сталкиваются с проблемой сажистого грибка. Это вредное явление, которое с каждым годом становится все более актуальным. Сажистый грибок может атаковать растения как в теплице, так и на открытом воздухе. Хотя аспергилл черный, часто входящий в состав сажистого грибка, менее опасен, он всё равно может вызывать аллергии у людей, особенно при активном росте внутри помещений. Поэтому, когда сажистый грибок поражает ваш урожай, это может быть неприятным опытом для здоровья.

Сажистый грибок не является сам по себе инфекцией; он является результатом поражения растений разнообразными вредителями, включая белокрылку, цикадок и тлей. Этот грибок часто обнаруживается как на поверхности, так и внутри плодов и листьев, что может негативно повлиять на их развитие и качество. Поэтому важно избавиться от сажистого грибка. Применение биопрепаратов, таких как триходерма и метаризиум, может помочь сдерживать его рост и распространение.

Другой распространенной проблемой садоводов является плодожорка. Если вредители заселились в ваши яблоки, то использовать их на хранение нельзя. Однако, вы можете использовать их для приготовления сока, уксуса, повидла, варенья или сушки, предварительно удалив червоточины и поврежденную мякоть.

Даже полностью гнилые яблоки и груши, которые нельзя хранить и перерабатывать, могут быть полезными на садовом участке. Вы можете использовать их для укладки в теплые грядки, глубоко зарывая, и обильно обрабатывая биопрепаратами, такими как триходерма или метаризиум.

Если у вас нет компоста или теплых грядок, яблоки и груши с проблемами могут быть просто глубоко закопаны на глубину не менее 20-30 сантиметров и также обработаны биопрепаратами. Таким образом, органика вернется в почву и будет разлагаться с помощью естественных микроорганизмов, содействуя улучшению почвенной среды.

В заключение, даже несмотря на поражение гнилью, поражение паршей, плодовую гниль и атаку плодожорки и сажистого грибка, фрукты всё равно могут быть использованы с пользой на кухне и в саду.





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