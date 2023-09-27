9 советов для выбора спелого арбуза

3:05 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выбор спелого и сочного арбуза может быть настоящим искусством. Ведь когда лето наступает, нет ничего более освежающего, чем холодный кусочек спелого арбуза. Но как определить, что арбуз действительно зрелый и полон вкуса?

Фото: cdn.shopify. com/s/files/1/0257/565/3811/products/sugar-baby-watermelon.jpg?v=1642630016&width=2048

1. Размер и форма

Перед тем как приступить к выбору арбуза, обратите внимание на его размер и форму. Идеальный спелый арбуз должен быть крупным и иметь овальную или продолговатую форму. Избегайте арбузов с необычными выпуклостями или ямками на поверхности, так как это может быть признаком несозревшего плода.

2. Вес

Спелый арбуз обычно тяжёлый, потому что он содержит много воды. Поднимите арбуз и оцените его вес. Выбирайте тот, который кажется тяжелее остальных его сородичей аналогичного размера. Тяжёлый вес говорит о том, что арбуз сочный и спелый.

3. Постукивание

Этот способ выбора арбуза может показаться необычным, но он действительно работает. Постучите по поверхности арбуза, и вы должны услышать глухой звук. Если звук высокий или пустой, возможно, арбуз не созрел до конца или даже переспел.

4. Цвет кожуры

Цвет кожуры — еще один важный признак спелости арбуза. Хороший спелый арбуз должен иметь ярко-зеленую кожуру без каких-либо зелёных или жёлтых пятен. Тёмные пятна могут говорить о переспевшем арбузе, а белые — о недозревшем.

5. Узор на кожуре

Обратите внимание на узор на кожуре арбуза. Идеальный арбуз имеет равномерный узор, который должен быть хорошо выражен и не должен быть размытым. Неравномерный узор может свидетельствовать о недозрелости или переспевшем плоде.

6. Части арбуза

Посмотрите на нижнюю часть арбуза. Здесь должно быть небольшое пятнышко жёлтого цвета, что говорит о том, что арбуз полностью созрел на солнце. Если этого пятнышка нет, возможно, арбуз созревал после сбора, и вкус его будет не таким сочным.

7. Часть, где арбуз лежал на земле

Уделяйте внимание области, где арбуз лежал на земле. Здесь он должен быть плоским и жёлтым. Если эта область зелёного цвета, то арбуз, скорее всего, не созрел до конца.

8. Сочность

Сочность — ключевой признак спелого арбуза. При надавливании на кожуру она должна быть упругой и давать некоторое сопротивление. Если арбуз слишком мягкий или твёрдый, это может быть признаком несозревшего или переспевшего плода.

9. Аромат

Запах арбуза также может подсказать о его спелости. Если он имеет приятный сладкий аромат, это хороший знак. Но если нет никакого запаха или запах кислый, возможно, арбуз еще не готов для употребления.

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