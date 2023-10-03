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Петр Дерябин

Крыжовник лучше сажать на солнечном месте и хорошо поливать

3:14
Садоводство

Для многих садоводов и огородников выращивание крыжовника становится удивительным приключением. Крыжовник — это ягодное растение семейства смородиновых, и оно известно своими ароматными и вкусными ягодами, которые можно использовать для приготовления джемов, варенья, компотов и многих других вкусных блюд. Но, чтобы успешно выращивать крыжовник, нужно учесть несколько ключевых аспектов.

Крыжовник лучше сажать на солнечном месте и хорошо поливать
Фото: https://stroy-podskazka.ru/

1. Подготовка почвы

Прежде чем приступить к посадке крыжовника, необходимо подготовить почву. Крыжовник предпочитает рыхлые, плодородные почвы с хорошей дренажной способностью. Постарайтесь удалить сорные травы и камни с участка, чтобы они не мешали развитию корней растения.

2. Выбор подходящего местоположения

Крыжовник любит яркое солнечное освещение, поэтому выберите место, где растение будет получать достаточно солнечного света. Избегайте затенённых участков, так как это может негативно сказаться на урожае.

3. Выбор саженцев крыжовника

Приобретайте саженцы крыжовника у проверенных продавцов или питомников. Выбирайте кусты с хорошо развитой корневой системой и здоровыми листьями.

4. Посадка крыжовника

Осенью или весной — наилучшие времена для посадки крыжовника. Сделайте ямы глубиной и ширины около 40 см и размещайте саженцы на расстоянии около 1 метра друг от друга. Засыпьте ямы землей и утрамбуйте её вокруг кустов.

5. Полив и удобрение

Молодые саженцы крыжовника нуждаются в регулярном поливе, особенно в сухую погоду. Позаботьтесь о том, чтобы почва всегда была влажной, но не застоявшейся воды. Крыжовник также нуждается в удобрениях, внесенных весной и в середине лета.

6. Обрезка крыжовника

Обрезка является важным аспектом ухода за крыжовником. После окончания плодоношения удалите старые и больные ветви, чтобы способствовать развитию новых побегов.

7. Защита от вредителей и болезней

Поддерживайте свой крыжовник защищённым от вредителей и болезней. Регулярно осматривайте растения и принимайте меры при первых признаках проблем.

8. Сбор урожая

Когда ягоды крыжовника созревают и приобретают яркий цвет, они готовы к сбору. Бережно собирайте ягоды, чтобы не повредить кусты.

9. Сохранение и использование урожая

Свежие ягоды крыжовника можно употреблять непосредственно или использовать для приготовления вкусных десертов, варенья, компотов и многих других блюд. Вы можете также заморозить ягоды для использования в будущем.

10. Популярные сорта крыжовника

На рынке существует множество сортов крыжовника различных цветов и вкусовых качеств. Некоторые из самых популярных включают "Биг Бен," "Ред Янгл," "Голден Свит" и "Хвойный Гигант."

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Тонкости выращивания крыжовника
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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