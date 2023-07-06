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Петр Дерябин

7 хороших органических удобрений, которые обычно уходят в мусор

3:54
Садоводство

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными видами отходов. Но мало кто знает, что многие из них можно использовать как органические удобрения для наших растений.

7 хороших органических удобрений, которые обычно уходят в мусор
Фото: https://agro-sales.ru/

Органические удобрения из пищевых отходов

Кофейная гуща

Богатый источник азота. Кофейная гуща, которую мы часто выбрасываем после заваривания кофе, на самом деле является отличным органическим удобрением. Она содержит большое количество азота, который является необходимым элементом для роста растений. Просто распределите кофейную гущу вокруг растений или внесите ее в почву, чтобы обогатить ее азотом.

Улучшение структуры почвы. Кофейная гуща также помогает улучшить структуру почвы благодаря своей текстуре. Она способствует удержанию влаги, предотвращает засорение почвы и обеспечивает хорошую вентиляцию корневой зоны растений.

Банановые кожуры

Богатый источник калия. Банановые кожуры, которые мы обычно выбрасываем, содержат значительное количество калия. Калий является важным элементом для здорового роста растений и развития их корневой системы. Вы можете использовать банановые кожуры как органическое удобрение, добавляя их в компост или замачивая водой и используя полученное растворение для полива растений.

Защита от вредителей. Банановые кожуры содержат естественные соединения, такие как танины, которые имеют репеллентные свойства против некоторых вредителей растений. Распределите небольшие кусочки банановых кожур вокруг растений, чтобы отпугнуть насекомых и защитить свои растения от вредных воздействий.

Старые газеты

Удержание влаги в почве. Старые газеты могут быть использованы как органическое удобрение, помогающее удерживать влагу в почве. Положите несколько слоев газет на грядку или между растениями. Они помогут предотвратить испарение влаги из почвы, что особенно важно в жаркую погоду.

Борьба с сорняками. Старые газеты также могут быть использованы для борьбы с сорняками. Накройте поверхность почвы слоем газет, а затем покройте их слоем мульчи. Это создаст барьер, препятствующий прорастанию сорняков и помогающий подавить их рост.

Органические удобрения из растительных отходов

Трава после кошения

Богатый источник азота и углерода. Трава после кошения является прекрасным источником органического удобрения. Она содержит как азот, так и углерод, необходимые для здорового роста растений. Собирайте траву после кошения и используйте ее для создания компостной кучи или распределите ее вокруг растений в качестве мульчи.

Улучшение структуры почвы. Трава после кошения также помогает улучшить структуру почвы благодаря своей органической природе. Она способствует удержанию влаги, предотвращает эрозию почвы и обеспечивает питательную среду для полезных микроорганизмов.

Листья деревьев

Богатый источник минералов. Листья деревьев, особенно осенние, содержат множество полезных минералов. Собирайте опавшие листья и используйте их для создания компоста или распределите вокруг растений в качестве органической мульчи. Листья будут разлагаться со временем, обогащая почву ценными минералами.

Защита корней растений. Листья деревьев также могут служить естественным защитным слоем для корней растений. Распределите слой опавших листьев вокруг корневой зоны растений, чтобы защитить их от экстремальных температур, сушы и ударов капель дождя.

В нашей повседневной жизни мы часто сталкиваемся с различными видами отходов. Но мало кто знает, что многие из них можно использовать как органические удобрения для наших растений.
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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