Выращивание собственной пищи — это здорово и увлекательно, а одним из самых удобных и питательных культур для выращивания в саду являются сухие стручковые бобы. Сухие стручковые бобы — это растения, которые производят бобы, которые могут быть собраны и использованы для приготовления различных блюд.
Выращивание сухих стручковых бобов в саду имеет множество преимуществ. Вот некоторые из них:
Богаты питательными веществами. Сухие стручковые бобы являются отличным источником белка, клетчатки и различных витаминов и минералов.
Это экономически выгодно. Выращивание своих собственных бобов позволяет сэкономить деньги на покупке в магазине.
Легкодоступность. Сухие стручковые бобы доступны и просты в выращивании даже для новичков в садоводстве.
Улучшение почвы. Бобовые растения обогащают почву азотом, что положительно сказывается на росте других растений.
Устойчивость к холоду. Многие сорта сухих стручковых бобов устойчивы к холодным температурам, что делает их идеальным выбором для холодных климатических условий.
Джеймсон Белая. Этот сорт белой фасоли отличается богатым вкусом и хорошей текстурой. Он отлично подходит для приготовления супов и рагу.
Королевская белая. Королевская белая фасоль обладает нежной текстурой и неповторимым вкусом. Она идеально подходит для салатов и гарниров.
Юбилейный. Пинто-бобы этого сорта имеют красно-коричневую окраску и богатый вкус. Они идеально подходят для мексиканской кухни.
Огненный. Огненные пинто-бобы отличаются огненно-красным цветом и острым вкусом. Они идеально подходят для приготовления острого чили.
Экспресс. Этот сорт навьо характеризуется высокой урожайностью и быстрым созреванием. Он идеально подходит для тех, кто желает получить урожай быстро.
Фламинго. Навьо-бобы сорта "Фламинго" имеют розовую окраску и нежный вкус. Они идеально подходят для приготовления салатов и гарниров.
Красный орех. Кидни-бобы этого сорта имеют форму и цвет красного ореха. Они отличаются богатым вкусом и хорошо сохраняют форму в приготовленных блюдах.
Феррара. Феррара-бобы обладают нежной текстурой и мягким вкусом. Они идеально подходят для супов и рагу.
Фестиваль "Рандеву" Лаймы Вайкуле может быть под угрозой срыва из-за отказов звёзд принять участие в нём.