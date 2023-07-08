Самые популярные сорта сухих бобов для огорода

2:48 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Выращивание собственной пищи — это здорово и увлекательно, а одним из самых удобных и питательных культур для выращивания в саду являются сухие стручковые бобы. Сухие стручковые бобы — это растения, которые производят бобы, которые могут быть собраны и использованы для приготовления различных блюд.

Фото: yabloki.site

Преимущества выращивания сухих стручковых бобов в саду

Выращивание сухих стручковых бобов в саду имеет множество преимуществ. Вот некоторые из них:

Богаты питательными веществами. Сухие стручковые бобы являются отличным источником белка, клетчатки и различных витаминов и минералов.

Это экономически выгодно. Выращивание своих собственных бобов позволяет сэкономить деньги на покупке в магазине.

Легкодоступность. Сухие стручковые бобы доступны и просты в выращивании даже для новичков в садоводстве.

Улучшение почвы. Бобовые растения обогащают почву азотом, что положительно сказывается на росте других растений.

Устойчивость к холоду. Многие сорта сухих стручковых бобов устойчивы к холодным температурам, что делает их идеальным выбором для холодных климатических условий.

Лучшие сорта сухих стручковых бобов

Белая фасоль

Джеймсон Белая. Этот сорт белой фасоли отличается богатым вкусом и хорошей текстурой. Он отлично подходит для приготовления супов и рагу.

Королевская белая. Королевская белая фасоль обладает нежной текстурой и неповторимым вкусом. Она идеально подходит для салатов и гарниров.

Пинто

Юбилейный. Пинто-бобы этого сорта имеют красно-коричневую окраску и богатый вкус. Они идеально подходят для мексиканской кухни.

Огненный. Огненные пинто-бобы отличаются огненно-красным цветом и острым вкусом. Они идеально подходят для приготовления острого чили.

Навьо

Экспресс. Этот сорт навьо характеризуется высокой урожайностью и быстрым созреванием. Он идеально подходит для тех, кто желает получить урожай быстро.

Фламинго. Навьо-бобы сорта "Фламинго" имеют розовую окраску и нежный вкус. Они идеально подходят для приготовления салатов и гарниров.

Кидни

Красный орех. Кидни-бобы этого сорта имеют форму и цвет красного ореха. Они отличаются богатым вкусом и хорошо сохраняют форму в приготовленных блюдах.

Феррара. Феррара-бобы обладают нежной текстурой и мягким вкусом. Они идеально подходят для супов и рагу.