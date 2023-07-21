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Петр Дерябин

Как выбрать растения и семена

2:50
Садоводство

Сохранение семян и самообеспечение ими — это важные аспекты устойчивого сельского хозяйства. Выбор правильных растений и семян является ключевым шагом для успешной практики сохранения семян и достижения самообеспечения.

Как выбрать растения и семена
Фото: https://www.ramdass.org/

1. Почему сохранение семян и самообеспечение важны

Сохранение семян ряд преимуществ. Во-первых, это обеспечивает независимость от коммерческих поставщиков семян и позволяет контролировать качество пищи, которую вы производите. Во-вторых, это способствует сохранению генетического разнообразия растений, что особенно важно в условиях изменения климата и угрозы потери разнообразия.

2. Как выбрать растения для сохранения семян

Выбор правильных растений для сохранения семян — это первый шаг к успешной практике самообеспечения. При выборе растений учитывайте следующие факторы:

Выбор качественных семян. Качество семян играет важную роль в процессе сохранения семян. Приобретайте семена у надежных и сертифицированных поставщиков, чтобы обеспечить высокую всхожесть и здоровье растений.

Устойчивые сорта и местные виды растений. Выбирайте сорта растений, которые приспособлены к вашему региону и климатическим условиям. Устойчивые сорта имеют большую вероятность выжить и произвести урожай даже в неблагоприятных условиях.

Учитывайте климатические условия. Анализируйте климатические особенности вашего региона и выбирайте растения, которые могут успешно расти в этих условиях. Некоторые растения более устойчивы к жаре, засухе или холоду, поэтому адаптируйте свой выбор в соответствии с климатом.

Определение пространства и ресурсов. Оцените доступное у вас пространство и ресурсы, такие как солнечный свет, почва и вода. Выбирайте растения, которые соответствуют вашим ресурсным возможностям и могут успешно расти в вашем саду или огороде.

Привлечение полезных насекомых. Выбор растений, которые привлекают полезных насекомых, таких как пчелы и другие опылители, поможет вам создать устойчивую экосистему в вашем саду или огороде. Полезные насекомые помогают опылять растения и бороться с вредителями.

3. Биоразнообразие и сохранение генетического материала

Сохранение генетического разнообразия растений — это важный аспект самообеспечения и сохранения семян. Выбирайте разные сорта растений, чтобы создать биоразнообразие и уменьшить риск потери урожая из-за заболеваний или вредителей, которые могут предпочитать определенные сорта.

КАК ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ СЕМЕНА И КАК ИХ ПОТОМ ХРАНИТЬ!!!
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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