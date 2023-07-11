8 естественно отпугивающих комаров растений

3:16 Your browser does not support the audio element. Садоводство

В жаркое лето, когда природа расцветает во всей своей красе, комары часто могут испортить наши мероприятия на свежем воздухе. К счастью, есть несколько растений, которые естественным образом отпугивают комаров и могут помочь вам создать комфортную атмосферу на вашем заднем дворе или в саду.

Фото: pixabay.com

1. Лаванда (Lavandula)

Лаванда — прекрасное ароматное растение, известное своим успокаивающим эффектом и красивыми синими или фиолетовыми цветами. Однако комары не любят запах лаванды. Посадите несколько кустов лаванды вокруг своего сада или используйте лавандовое масло для нанесения на кожу, чтобы отпугивать комаров естественным образом.

2. Мята (Mentha)

Мята — ещё одно растение, которое не нравится комарам. Его освежающий аромат способен отпугивать эти назойливых насекомых. Разместите несколько горшков с мятой на своей веранде или в саду, чтобы создать барьер против комаров.

3. Цитронелла (Cymbopogon)

Цитронелла — это травянистое растение, известное своим лимонным ароматом. Его масло содержит компоненты, которые отпугивают комаров. Вы можете использовать свечи или масла с цитронеллой, чтобы создать защитный барьер вокруг своей области отдыха.

4. Базилик (Ocimum basilicum)

Базилик — это не только прекрасное растение, которое добавляет вкус ваших блюдам, но и естественный отпугиватель комаров. Вы можете выращивать базилик в горшках на своей кухне или в саду, чтобы наслаждаться его прекрасным ароматом и отпугивать комаров одновременно.

5. Розмарин (Rosmarinus officinalis)

Розмарин — ещё одно полезное растение, которое может отпугивать комаров. Он имеет пряный аромат и может быть использован в виде растительного отпугивателя. Разместите несколько веточек розмарина рядом с местом, где проводите время на открытом воздухе, чтобы создать естественный барьер для комаров.

6. Ним (Azadirachta indica)

Ним — дерево, которое широко используется в традиционной аюрведической медицине. Оно также известно своей способностью отпугивать комаров. Вы можете использовать масло нима или продукты на его основе, чтобы защитить себя от комаров.

7. Герань (Pelargonium)

Герань — популярное растение с прекрасными цветами и мощным ароматом. Некоторые виды герани отпугивают комаров и могут быть полезны для создания защитного барьера вокруг вашего дома. Посадите герани в горшках на вашей террасе или установите их вдоль окон, чтобы отпугивать комаров естественным образом.

8. Пеларгонии (Plectranthus)

Пеларгонии — это род растений, известных своими ароматными листьями. Некоторые виды пеларгоний могут отпугивать комаров и служить отличным дополнением к вашему саду или домашней области отдыха. Выберите виды, такие как Plectranthus caninus, чтобы получить наилучший эффект от отпугивания комаров.