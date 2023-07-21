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Редакция Правда.Ру

Продукты почти без калорий и с множеством питательных веществ

2:59
Садоводство

Когда мы стремимся вести здоровы образ жизни и поддерживать оптимальный веса, одной из ключевых составляющих является правильное питание. Одним из путей достижения этих целей является выбор продуктов с низким содержанием калорий и высоким содержанием питательных веществ.

Продукты почти без калорий и с множеством питательных веществ

Зелёный чай. Зелёный чай — не только напиток с низким содержанием калорий, но и источник полезных антиоксидантов. Он помогает бороться с воспалением, укрепляет иммунную систему и способствует снижению риска различных заболеваний. Благодаря своим полезным свойствам, этот чай становится всё более популярным в качестве напитка для поддержания здоровья.

Шпинат. Шпинат является низкокалорийным овощем, который содержит большое количество питательных веществ. Он богат витамином К, витамином А, фолиевой кислотой и другими важными элементами. Шпинат также содержит антиоксиданты, которые помогают защищать клетки от повреждений и поддерживают здоровье сердца.

Брокколи. Брокколи — ещё один овощ, богатый питательными веществами и с низким содержанием калорий. Он содержит витамины C и K, фолиевую кислоту, калий и другие минералы. Брокколи также богат антиоксидантами и волокнами, которые способствуют нормализации пищеварения и укреплению иммунной системы.

Грибы. Грибы являются отличным выбором для тех, кто ищет продукты с низким содержанием калорий. Они содержат мало жиров и углеводов, но при этом обладают богатым вкусом и питательным составом. Грибы содержат витамины группы В, витамин D, селен и другие полезные вещества. Они также могут быть отличным источником белка для вегетарианцев и веганов.

Цветная капуста. Цветная капуста — это овощ, который выделяется своим ярким и разнообразным цветом. Она богата антиоксидантами, фиброй и витамином C. Цветная капуста также содержит глюкозинолаты, которые имеют противоопухолевое действие и помогают защищать организм от различных заболеваний.

Листовой салат. Листовой салат, такой как салат-латук или руккола, является идеальным выбором для тех, кто хочет снизить калорийность своего питания. Он богат водой и волокнами, что способствует ощущению сытости. Листовой салат также содержит витамины и минералы, которые полезны для поддержания здоровья.

Огурцы. Огурцы — это овощ, который славится своим низким содержанием калорий и высоким содержанием воды. Они отлично подходят для освежения в жаркий день и могут быть использованы в салатах или закусках. Огурцы также содержат некоторые витамины и минералы, такие как витамин К и калий.

20 продуктов в которых почти НОЛЬ калорий
Автор Редакция Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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