Обрезка алиссума: инструкция из пяти шагов

2:51 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Алиссум — это небольшое многолетнее растение, которое обычно используется в садоводстве для создания бордюров, клумб. Это растение очень популярно из-за своих красивых и ярких цветков, которые могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или фиолетово-голубыми. Обрезка алиссума — это важный аспект ухода за растением, который помогает сохранить его красоту и здоровье.

Фото: ferrymorse. com/cdn/shop/products/5064_RoyalCarpetAlyssumseeds_FerryMorse.jpg?v=1609878263&width=1360

Обрезка алиссума является важной частью ухода за растением. Это помогает убрать увядшие цветы, контролировать рост и форму растения. Кроме того, правильная обрезка алиссума позволяет предотвратить распространение болезней и вредителей.

Когда обрезать алиссум

Обрезка алиссума должна проводиться в зависимости от его сорта и региона, в котором вы живете. Лучшее время для обрезки алиссума — после его первого цветения. Это позволит растению восстановиться и подготовиться к следующему цветению. Если вы живёте в умеренном климате, то обрезку алиссума можно проводить в конце лета или в начале осени.

Как правильно обрезать алиссум

Перед тем, как начать обрезку алиссума, убедитесь, что вы используете острый и чистый инструмент. Это поможет избежать повреждения растения и распространения болезней. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно обрезать алиссум:

Удалите увядшие цветы

Сначала удалите все увядшие цветы с растения. Это позволит алиссуму потратить меньше энергии на сохранение цветов, которые всё равно не будут развиваться.

Удалите стебли и листья

Следующим шагом является удаление всех стеблей и листьев, которые стали жёлтыми или увядшими. Они могут привести к распространению болезней, поэтому их нужно удалить как можно быстрее. Если вы хотите, чтобы ваш алиссум выглядел более плотным, удалите верхние части стеблей, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

Подрежьте длинные стебли

Если у вас есть длинные стебли, которые выглядят неопрятно, подрежьте их, чтобы придать растению более аккуратный вид. Но будьте осторожны и не режьте слишком много, иначе вы можете повредить растение и ослабить его.

Удалите сорняки

Удалите все сорняки и другие растения, которые могут конкурировать с алиссумом за питание и воду. Это позволит вашему растению получать больше ресурсов и расти здоровым и сильным.

Подкормите растение

После обрезки алиссума не забудьте подкормить его удобрением. Это поможет растению восстановиться. Используйте удобрения, которые содержат микроэлементы, такие как железо, медь, цинк и марганец.