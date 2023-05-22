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Петр Дерябин

Обрезка алиссума: инструкция из пяти шагов

2:51
Садоводство

Алиссум — это небольшое многолетнее растение, которое обычно используется в садоводстве для создания бордюров, клумб. Это растение очень популярно из-за своих красивых и ярких цветков, которые могут быть белыми, розовыми, фиолетовыми или фиолетово-голубыми. Обрезка алиссума — это важный аспект ухода за растением, который помогает сохранить его красоту и здоровье. 

Обрезка алиссума: инструкция из пяти шагов
Фото: ferrymorse. com/cdn/shop/products/5064_RoyalCarpetAlyssumseeds_FerryMorse.jpg?v=1609878263&width=1360

Обрезка алиссума является важной частью ухода за растением. Это помогает убрать увядшие цветы, контролировать рост и форму растения. Кроме того, правильная обрезка алиссума позволяет предотвратить распространение болезней и вредителей.

Когда обрезать алиссум

Обрезка алиссума должна проводиться в зависимости от его сорта и региона, в котором вы живете. Лучшее время для обрезки алиссума — после его первого цветения. Это позволит растению восстановиться и подготовиться к следующему цветению. Если вы живёте в умеренном климате, то обрезку алиссума можно проводить в конце лета или в начале осени.

Как правильно обрезать алиссум

Перед тем, как начать обрезку алиссума, убедитесь, что вы используете острый и чистый инструмент. Это поможет избежать повреждения растения и распространения болезней. Вот несколько шагов, которые помогут вам правильно обрезать алиссум:

  • Удалите увядшие цветы

Сначала удалите все увядшие цветы с растения. Это позволит алиссуму потратить меньше энергии на сохранение цветов, которые всё равно не будут развиваться.

  • Удалите стебли и листья

Следующим шагом является удаление всех стеблей и листьев, которые стали жёлтыми или увядшими. Они могут привести к распространению болезней, поэтому их нужно удалить как можно быстрее. Если вы хотите, чтобы ваш алиссум выглядел более плотным, удалите верхние части стеблей, чтобы стимулировать рост боковых побегов.

  • Подрежьте длинные стебли

Если у вас есть длинные стебли, которые выглядят неопрятно, подрежьте их, чтобы придать растению более аккуратный вид. Но будьте осторожны и не режьте слишком много, иначе вы можете повредить растение и ослабить его.

  • Удалите сорняки

Удалите все сорняки и другие растения, которые могут конкурировать с алиссумом за питание и воду. Это позволит вашему растению получать больше ресурсов и расти здоровым и сильным.

  • Подкормите растение

После обрезки алиссума не забудьте подкормить его удобрением. Это поможет растению восстановиться. Используйте удобрения, которые содержат микроэлементы, такие как железо, медь, цинк и марганец.

Как заставить АЛИССУМ ЦВЕСТИ ПЫШНОЙ ШАПКОЙ. Уход за рассадой алиссума
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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