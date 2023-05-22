Сезонные ягоды: как правильно выбирать и хранить

2:58 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Ягоды, доступные во второй половине мая, представляют огромную пользу для нашего здоровья. Они являются натуральным источником витаминов, минералов и антиоксидантов.

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Витамин C. Клубника, малина и земляника богаты витамином C, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от вредных свободных радикалов.

Антиоксиданты. Черника и ежевика содержат высокие уровни антиоксидантов, таких как антоцианы, которые помогают защитить клетки организма от повреждений и снижают воспаление.

Фолиевая кислота. Клубника и земляника являются хорошим источником фолиевой кислоты, которая важна для здоровья сердца и поддержания нормального функционирования нервной системы.

Пищевые волокна. Малина и ежевика содержат пищевые волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и поддержанию здоровой кишечной микрофлоры.

Как выбрать свежие и качественные ягоды

При покупке ягод во второй половине мая важно выбирать свежие и качественные экземпляры. Вот некоторые советы, которые помогут вам сделать правильный выбор:

Осмотрите ягоды. Они должны быть свежими, без плесени или повреждений.

Проверьте цвет. Ягоды должны иметь яркий и насыщенный цвет. Это свидетельствует об их спелости и качестве.

Обратите внимание на запах. Хорошие ягоды должны иметь приятный аромат. Избегайте покупки ягод с неприятным запахом.

Прикоснитесь к ягодам. Они должны быть упругими, но не слишком твёрдыми или мягкими. Это указывает на свежесть и спелость ягод.

Обратите внимание на упаковкую Если вы покупаете ягоды в упаковке, проверьте, чтобы она была целой и не повреждена. Избегайте покупки ягод, если упаковка повреждена или смята.

Покупайте у надёжных продавцов. Это может быть фермерский рынок или проверенный продуктовый магазин.

Выбирая свежие и качественные ягоды, вы сможете насладиться их полезными свойствами и вкусом.

Способы хранения ягод

После покупки ягод важно сохранить их свежесть и качество. Вот некоторые способы хранения ягод:

Перебирайте ягоды. Удалите повреждённые, перезрелые или плесневые ягоды. Это поможет предотвратить распространение плесени и сохранит свежесть остальных ягод.

Храните в холодильнике. Большинство ягод лучше всего хранятся в холодильнике. Оберните их предварительно в бумажные полотенца или пергамент, чтобы впитать лишнюю влагу.

Не мойте ягоды заранее. Вода может ускорить процесс порчи ягод и ухудшить их качество.

Постарайтесь употребить ягоды в течение нескольких дней после покупки.