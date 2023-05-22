Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Петр Дерябин

Сезонные ягоды: как правильно выбирать и хранить

2:58
Садоводство

Ягоды, доступные во второй половине мая, представляют огромную пользу для нашего здоровья. Они являются натуральным источником витаминов, минералов и антиоксидантов. 

Сезонные ягоды: как правильно выбирать и хранить
Фото: pixabay. com
  • Витамин C. Клубника, малина и земляника богаты витамином C, который помогает укрепить иммунную систему и защитить организм от вредных свободных радикалов.
  • Антиоксиданты. Черника и ежевика содержат высокие уровни антиоксидантов, таких как антоцианы, которые помогают защитить клетки организма от повреждений и снижают воспаление.
  • Фолиевая кислота. Клубника и земляника являются хорошим источником фолиевой кислоты, которая важна для здоровья сердца и поддержания нормального функционирования нервной системы.
  • Пищевые волокна. Малина и ежевика содержат пищевые волокна, которые способствуют нормализации пищеварения и поддержанию здоровой кишечной микрофлоры.

Как выбрать свежие и качественные ягоды

При покупке ягод во второй половине мая важно выбирать свежие и качественные экземпляры. Вот некоторые советы, которые помогут вам сделать правильный выбор:

  • Осмотрите ягоды. Они должны быть свежими, без плесени или повреждений.
  • Проверьте цвет. Ягоды должны иметь яркий и насыщенный цвет. Это свидетельствует об их спелости и качестве.
  • Обратите внимание на запах. Хорошие ягоды должны иметь приятный аромат. Избегайте покупки ягод с неприятным запахом.
  • Прикоснитесь к ягодам. Они должны быть упругими, но не слишком твёрдыми или мягкими. Это указывает на свежесть и спелость ягод.
  • Обратите внимание на упаковкую Если вы покупаете ягоды в упаковке, проверьте, чтобы она была целой и не повреждена. Избегайте покупки ягод, если упаковка повреждена или смята.
  • Покупайте у надёжных продавцов. Это может быть фермерский рынок или проверенный продуктовый магазин.

Выбирая свежие и качественные ягоды, вы сможете насладиться их полезными свойствами и вкусом.

Способы хранения ягод

После покупки ягод важно сохранить их свежесть и качество. Вот некоторые способы хранения ягод:

  • Перебирайте ягоды. Удалите повреждённые, перезрелые или плесневые ягоды. Это поможет предотвратить распространение плесени и сохранит свежесть остальных ягод.
  • Храните в холодильнике. Большинство ягод лучше всего хранятся в холодильнике. Оберните их предварительно в бумажные полотенца или пергамент, чтобы впитать лишнюю влагу.
  • Не мойте ягоды заранее. Вода может ускорить процесс порчи ягод и ухудшить их качество.
  • Постарайтесь употребить ягоды в течение нескольких дней после покупки.
Ягоды. Как выбрать качественные?
Автор Петр Дерябин
Петр Дерябин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
Новости
В Театре Российской Армии прошел гала-концерт #ЯГоржусь
Врач рассказал, чем вредно безалкогольное пиво
Как правильно принимать витамин D: рекомендации врача
Глава МИД Дании: в саммите по урегулированию конфликта на Украине должны участвовать не только союзники Киева
РВ: актёр Кирилл Канахин* замечен среди боевиков, атаковавших Белгородскую область
Нутрициолог Андреева рассказала, какие каши защищают от рака
МК: экс-офицер армии США Крапивник заявил о наступлении ВС России после Артёмовска
МК: исчезновение Залужного стало большим ударом для ВСУ
В Белгородской области введен правовой контртеррористические режим
Жители белгородских деревень рассказали о бесчинствах украинских диверсантов, прорвавшихся в Белгородскую область
Популярное
О том, как увеличить продолжительность жизни на десять лет, рассказала диетолог Пономарёва

Физическая активность, диета, отказ от вредных привычек продлят жизнь.

MF: диетолог Пономарёва сообщила гражданам в РФ, как увеличить продолжительность жизни на десять лет
В Сети появился список звёзд РФ, спонсирующих ВСУ: Алла Пугачёва, Иван Ургант и даже замминистра
В Сети опубликовали полный список артистов и политиков РФ, спонсирующих ВСУ
Кардиолог раскрыла пять продуктов, которые сама ест каждый день
Жертвами синдрома внезапной смерти стали 250 тысяч россиян
Американский ЗРК Patriot: уничтожен или только поражен? Андрей Николаев За стингеры сегодня платят Рафаэлями Сергей Лебедев Будапешт сожалеет о "венгрофобии" в ЕС и других "просчётах" Михаил Плисюк
Российский турист об отдыхе в Стамбуле: "Стало некомфортно"
Историю самого необычного маньяка России рассказал ветеран МУР
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Байден выдумал цифру потерь ВС РФ в Артёмовске
Последние материалы
В Театре Российской Армии прошел гала-концерт #ЯГоржусь
Врач рассказал, чем вредно безалкогольное пиво
Как правильно принимать витамин D: рекомендации врача
Глава МИД Дании: в саммите по урегулированию конфликта на Украине должны участвовать не только союзники Киева
РВ: актёр Кирилл Канахин* замечен среди боевиков, атаковавших Белгородскую область
Нутрициолог Андреева рассказала, какие каши защищают от рака
МК: экс-офицер армии США Крапивник заявил о наступлении ВС России после Артёмовска
Обрезка алиссума: инструкция из пяти шагов
Сезонные ягоды: как правильно выбирать и хранить
МК: исчезновение Залужного стало большим ударом для ВСУ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2023, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников