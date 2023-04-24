Замечательная идея: создаём оригинальный цветочный горшок из старого полотенца или флисового одеяла

3:10 Your browser does not support the audio element. Садоводство

Свежие цветы и растения — не единственный способ украсить внешний вид вашего дома. Иногда необычный горшок может значительно улучшить ландшафтный дизайн на открытой местности. Как раз такой интересный проект включает в себя создание потрясающего цветочного горшка из старого полотенца или флисового одеяла.

Это замечательная идея "своими руками", и секрет заключается в том, как умело использовать быстро высыхающий цемент для создания нужных форм. А если вы планируете создать свои собственные версии, не забудьте приготовить пару перчаток.

Шаг 1: подготовка материалов

Для создания этого цветочного горшка вам потребуются:

Старое полотенце или флисовое одеяло.

Быстро высыхающий цемент.

Вода.

Пластиковая тара.

Пара перчаток.

Ножницы.

Кисть.

Шаг 2: создание формы

Чтобы создать форму горшка, вы должны расправить полотенце или одеяло и вырезать квадрат или прямоугольник нужного размера. Затем свернуть ткань пополам по длине, чтобы получить двойной слой.

Шаг 3: подготовка цемента

Возьмите пластиковую тару и налейте в нее нужное количество быстро высыхающего цемента. Добавьте небольшое количество воды и перемешайте до получения консистенции, напоминающей густую сметану.

Шаг 4: создание горшка

Наденьте перчатки и начните наносить цемент на слой полотенца или одеяла, который вы свернули. Помните, что вы должны создать драпировку, чтобы горшок выглядел оригинально. После того как вы нанесете цемент, дайте ему высохнуть в течение нескольких часов.

Шаг 5: удаление ткани

Когда цемент полностью высохнет, удалите ткань, оставляя только форму горшка. При необходимости обрежьте края горшка ножницами для получения более ровной формы.

Шаг 6: дополнительная отделка

После того как горшок высохнет, вы можете добавить дополнительную отделку, например, окрасить его в нужный цвет или нанести узоры. Используйте кисть и акриловую краску для этого.

Шаг 7: подготовка к посадке растений

После того как вы закончили отделку, горшок готов к посадке растений. Наполните его землей и посадите цветы или растения, которые вы выбрали.

Этот потрясающий цветочный горшок станет отличным дополнением к вашему экстерьеру. Используйте его на вашей террасе, балконе или в саду, чтобы добавить визуальный интерес к вашему пространству. К тому же создание горшка своими руками — это замечательный способ провести время и показать свою креативность.

Создание оригинального цветочного горшка из старого полотенца или флисового одеяла — это не только удивительная идея, но и отличный способ повысить креативность. Этот проект демонстрирует, как с помощью быстро высыхающего цемента можно создать формы, которые добавят визуальный интерес к вашему дому.