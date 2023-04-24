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Петр Ермилин

Замечательная идея: создаём оригинальный цветочный горшок из старого полотенца или флисового одеяла

3:10
Садоводство

Свежие цветы и растения — не единственный способ украсить внешний вид вашего дома. Иногда необычный горшок может значительно улучшить ландшафтный дизайн на открытой местности. Как раз такой интересный проект включает в себя создание потрясающего цветочного горшка из старого полотенца или флисового одеяла.

Замечательная идея: создаём оригинальный цветочный горшок из старого полотенца или флисового одеяла

Это замечательная идея "своими руками", и секрет заключается в том, как умело использовать быстро высыхающий цемент для создания нужных форм. А если вы планируете создать свои собственные версии, не забудьте приготовить пару перчаток.

Шаг 1: подготовка материалов

Для создания этого цветочного горшка вам потребуются:

  • Старое полотенце или флисовое одеяло.
  • Быстро высыхающий цемент.
  • Вода.
  • Пластиковая тара.
  • Пара перчаток.
  • Ножницы.
  • Кисть.

Шаг 2: создание формы

Чтобы создать форму горшка, вы должны расправить полотенце или одеяло и вырезать квадрат или прямоугольник нужного размера. Затем свернуть ткань пополам по длине, чтобы получить двойной слой.

Шаг 3: подготовка цемента

Возьмите пластиковую тару и налейте в нее нужное количество быстро высыхающего цемента. Добавьте небольшое количество воды и перемешайте до получения консистенции, напоминающей густую сметану.

Шаг 4: создание горшка

Наденьте перчатки и начните наносить цемент на слой полотенца или одеяла, который вы свернули. Помните, что вы должны создать драпировку, чтобы горшок выглядел оригинально. После того как вы нанесете цемент, дайте ему высохнуть в течение нескольких часов.

Шаг 5: удаление ткани

Когда цемент полностью высохнет, удалите ткань, оставляя только форму горшка. При необходимости обрежьте края горшка ножницами для получения более ровной формы.

Шаг 6: дополнительная отделка

После того как горшок высохнет, вы можете добавить дополнительную отделку, например, окрасить его в нужный цвет или нанести узоры. Используйте кисть и акриловую краску для этого.

Шаг 7: подготовка к посадке растений

После того как вы закончили отделку, горшок готов к посадке растений. Наполните его землей и посадите цветы или растения, которые вы выбрали.

Этот потрясающий цветочный горшок станет отличным дополнением к вашему экстерьеру. Используйте его на вашей террасе, балконе или в саду, чтобы добавить визуальный интерес к вашему пространству. К тому же создание горшка своими руками — это замечательный способ провести время и показать свою креативность.

Создание оригинального цветочного горшка из старого полотенца или флисового одеяла — это не только удивительная идея, но и отличный способ повысить креативность. Этот проект демонстрирует, как с помощью быстро высыхающего цемента можно создать формы, которые добавят визуальный интерес к вашему дому.

Как сделать изумительный цветочный горшок из старого полотенца и цемента? Идеи для двора и сада
Автор Петр Ермилин
Петр Ермилин — журналист, редактор "Правды.Ру"
Редактор Ольга Алексеева
Ольга Алексеева — журналист, филолог, выпускающий редактор Правды.Ру
Куратор Андрей Туманов
Андрей Туманов — российский журналист и телеведущий, продюсер, политический деятель *
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