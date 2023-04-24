Свежие цветы и растения — не единственный способ украсить внешний вид вашего дома. Иногда необычный горшок может значительно улучшить ландшафтный дизайн на открытой местности. Как раз такой интересный проект включает в себя создание потрясающего цветочного горшка из старого полотенца или флисового одеяла.
Это замечательная идея "своими руками", и секрет заключается в том, как умело использовать быстро высыхающий цемент для создания нужных форм. А если вы планируете создать свои собственные версии, не забудьте приготовить пару перчаток.
Для создания этого цветочного горшка вам потребуются:
Чтобы создать форму горшка, вы должны расправить полотенце или одеяло и вырезать квадрат или прямоугольник нужного размера. Затем свернуть ткань пополам по длине, чтобы получить двойной слой.
Возьмите пластиковую тару и налейте в нее нужное количество быстро высыхающего цемента. Добавьте небольшое количество воды и перемешайте до получения консистенции, напоминающей густую сметану.
Наденьте перчатки и начните наносить цемент на слой полотенца или одеяла, который вы свернули. Помните, что вы должны создать драпировку, чтобы горшок выглядел оригинально. После того как вы нанесете цемент, дайте ему высохнуть в течение нескольких часов.
Когда цемент полностью высохнет, удалите ткань, оставляя только форму горшка. При необходимости обрежьте края горшка ножницами для получения более ровной формы.
После того как горшок высохнет, вы можете добавить дополнительную отделку, например, окрасить его в нужный цвет или нанести узоры. Используйте кисть и акриловую краску для этого.
После того как вы закончили отделку, горшок готов к посадке растений. Наполните его землей и посадите цветы или растения, которые вы выбрали.
Этот потрясающий цветочный горшок станет отличным дополнением к вашему экстерьеру. Используйте его на вашей террасе, балконе или в саду, чтобы добавить визуальный интерес к вашему пространству. К тому же создание горшка своими руками — это замечательный способ провести время и показать свою креативность.
Создание оригинального цветочного горшка из старого полотенца или флисового одеяла — это не только удивительная идея, но и отличный способ повысить креативность. Этот проект демонстрирует, как с помощью быстро высыхающего цемента можно создать формы, которые добавят визуальный интерес к вашему дому.
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