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Автор Игорь Буккер

Что необходимо сделать в саду, чтоб растения с комфортом перезимовали

Садоводство » Советы

В программе "Точка зрения" советы начинающим садоводам о том, как помочь деревьям и кустарникам пережить зимние морозы, от садовода Ольги Вороновой, эксперта Союза садоводов России.

— Нужно ли окапывать молодые деревья и кустарники?

— Сейчас же очень много современных микробиологических препаратов, которые активизируют почвенную среду, поэтому окапывание не нужно.

Более того, неопытный садовод может повредить поверхностные корешки, которые в поисках питания слишком близко подошли к поверхности.

Лучше применять современные препараты. Естественно, не химические, а микробиологические. Это заменяет окапывание.

— Раньше белили деревья, видимо, от муравьёв и прочих насекомых. Надо ли это делать перед зимой?

— Да. Именно главная побелка осенью, перед зимой. Потому что именно в декабре у деревьев плодовых бывают морозобоины. Вот как интересно: не в феврале, не в январе, а именно в декабре. Хотя в декабре может быть и не так холодно, но деревья-то уже к теплу привыкли. Резкий перепад температур получается.

Внезапно — раз и мороз после лета. И сразу морозобоины.

А вот если побелить, то этого можно избежать.

Весной больше белят от насекомых вредных, от грибковых инфекций, чтобы не внедрились в кору.

— Это в равной степени касается как молодых деревьев, так и уже подросших?

— Любых. Я наблюдала даже у очень взрослых яблонь. Стукнет кору морозом, потом она чернеет, чернеет, чернеет. И отваливается постепенно, и дерево может погибнуть.

— Какая нужна побелка?

— Самая простая, из магазина. В ведёрке. Её даже разводить не надо. Она продаётся нормальной консистенции.

Если очень загустела, хранившись на складе, то чуть-чуть добавить водички. Она любая — водорастворимая, то есть она для деревьев не опасна.

— Нужно ли вносить какие-то органические удобрения? Торф, например.

— Осенью лучше вносить компост. Причём свой собственный. Потому что в нем тоже много полезных микроорганизмов.

Вносить надо специальные осенние удобрения. Их там целая линейка. Но в основе всех — два компонента:

  1. фосфорно-калийный, который позволяет побегам вызреть;
  2. часть, которая ранней весной уже обеспечивает успешный старт растениям.

И, кстати, эти все подзимние, осенние удобрения — они одинаковы для всех культур. Там нет уже градации: розам — одно, яблоням — другое. Можно вносить на весь сад.

— До какого периода обычно идет подготовка к зиме: до выпадения снежного покрова, до заморозков? Какие должны быть тоже тут ключевые точки?

— До снежного покрова.

Вообще, считается, надо проверять лопатой. Если копается на штык лопаты, значит, там микрофлора вся живет еще. Все это можно. Как только земля перестала копаться — уже ничего нельзя.

— Что делать, чтоб сохранить хороший газон? Тут какие будут секреты у садовников?

— Его надо было где-то в середине октября последний раз скосить, чтобы это не была какая-то целина под зиму, который по весне в войлок превратиться.

Разочек тоже в октябре надо было бы его проткнуть. Аэратором или вилами хотя бы. Идешь и через два шага вилами погружаешь в землю. То есть достаточно часто. На глубину сантиметров в 5. Это надо, чтобы он дышал, чтобы у него были какие-то продыхи.

Ну, собственно, все — газон будет успешно зимовать.

Самое главное весной, чтобы снег побыстрее стаял.

Беседовал Игорь Буккер

Материал подготовила Ольга Лебедева

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