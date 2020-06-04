В. Корочкин и А. Туманов: как относиться к сельхозпродукции с ГМО

Главный редактор "Правды.Ру" Инна Новикова выяснила у первого вице-президента "Опоры России", президента Евразийского союза производителей и продавцов семян Владислава Корочкина и председателя московского межрегионального союза садовода Андрея Туманова что необходимо предпринять садоводам-любителям в новом дачном сезоне. А также как относиться к сельхозпродукции с ГМО?

Почему Россия покупает семена у Китая, забыв о своей безопасности?

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Что такое "районирование семян" и зачем оно нужно

АТ: — Продвинутый дачник, который хочет гарантированного урожая, наверняка полезет смотреть таблицы районированных семян. Найти их можно, но не всякий найдет. Безусловно, я считаю, что семена, сорта и гибриды должны проходить испытания. Зачем? У нас страна большая, в ней много климатических зон. Поэтому общего стандарта не выработать. Особенно это касается любителей. У любителей вообще караул, потому что большинство выбирает семена по картинкам, по урожайности, по тому, что бабушка сказала: они вкусненькие.

Наша задача — дать потребителю семена, которые обеспечат стопроцентный, гарантированный урожай. Этого можно ожидать только от районированных семян.

Раньше сорт или гибрид несколько лет находился на испытаниях на овощной станции. Год на год не приходится, поэтому таблицы специальные заполняли, проводили сравнение. Сорт или гибрид, прошедший испытания на всех российских овощных станциях, районировался в тех регионах, где он удачно рос и давал урожай. Допустим, сорт районирован в Московской, Ивановской и Псковской области, это значит, что в этих областях он вам даст гарантированный урожай.

Сейчас все немного по-другому. Сейчас регистрируют и районируют семена буквально за год-два, формально. Я не буду раскрывать всех секретов, но такое впечатление, что главное здесь — сбор денег с тех, кто эти сорта и гибриды продвигает, а не действительно испытания. К нормальной системе мы все равно должны будем вернуться. Но это не значит, что я против нерайонированных семян. Раньше закон впрямую запрещал их продажу, говорил: только районированные семена мы должны продавать. Но я считаю, что у потребителя должен быть выбор, то есть на пакетике должно быть написано, что это семена, районированные там-то.

Если они не районированные, то написать: эти семена не прошли районирование. Выбирай, если ты опытник-испытатель, как я. У меня, например, половина таких семян. Я с удовольствием испытываю нерайонированные семена.

Еще раз про биотехнологии и ГМО

ВК: — Практически все фермеры пользуются химией, которая позволяет сохранить урожай, сделать его больше, защитить от насекомых и добиться многих других вещей. Как ни крути, гибриды, наверное, самые лучшие в мире по продуктивности, поэтому их хочет выращивать большая часть хозяйств. Импортозамещение происходит. Уже и подсолнечника много нашего хорошего создано, даже лучше, чем у зарубежных компаний, и по масличности, и по урожайности.

Юг России теперь заполняется нашими гибридами подсолнечника. Но равняться нужно на лучших. Не стоит стремиться выращивать то, что гораздо хуже, только потому что оно отечественного производства. Это тоже понятно всем.

Зарубежные компании испольуют генетически модифицированные технологии. Биотехнологии — это глобальный тренд. Один из пяти глобальных трендов, которые определяют будущее человечества. То, что мы этим не занимаемся, — мы, мягко говоря, неправы, потому что без этого никуда. Возможно, зарубежные производители сами делают так, чтобы возможности для развития биотехнологий у нас в стране были минимальными, чтобы отсечь тех конкурентов, которых они видят в нас в будущем. Это тоже надо менять.

Поэтому отношение к ГМО, биотехнологиям двойственное. Ясно, что использовать нужно все лучшее и не допускать все то, что несет какие-то риски.

— Почему на продуктах написано "без ГМО"?

ВК: — Это требование потребителей, которым внушили, что ГМО — это нечто страшное. Но в Европейском Союзе ежегодно допускается к производству несколько десятков новых ГМО-сортов.

АТ: — Кстати, давайте как-нибудь сделаем передачу про ГМО, где все разъясним. Я с "Монсанто" немножко работал. Он покупал их лучшие гибриды, выращивал прекрасную кукурузу и был конкурентоспособен. Поэтому не надо огульно хаять зарубежное. "Монсанто" и "Сингента" — это крупнейшие корпорации. Да, они капиталисты. Они жадные и работают ради прибыли. Но ради прибыли они развивают науку. Они вкладывают миллиарды долларов только в фундаментальную науку. Это вкладывает "Монсанто". Она сильна своими научными достижениями. И чтобы с ней бороться, придумываются разные небылицы: что что-то сожгла, что индийские фермеры все перевешались из-за того, что что-то у них не так пошло. Но это все ничем не доказанные выдумки. Я просто разбирался с этим немного, и я даже нашел работающую в Лозанне фирму, которая занимается черным пиаром. Это она придумала про то, что скорпиона скрестили с пшеницей. Наверное, каждый это слышал. Бред полнейший, но, главное, все помнят! Как страшно, скорпион и пшеница засухоустойчивая…

Потребителю страшно — он начинает искать врага. А искать врага надо среди своих коррупционеров, которые вредят вместо того чтобы развивать родное сельское хозяйство, работать с теми, кто может перенимать передовой международный опыт, знания, учить там своих специалистов. Вот что надо делать, а не зацикливаться на квасном патриотизме.

Не сделает АвтоВАЗ "мерседес" никогда, сколько туда ни вкладывай. Если "Мерседес" придет на АвтоВАЗ, может быть, что-то получится. Я за интеграцию, а не за закрытие рынков. Тогда только рынки смогут конкурировать. Тогда будет развиваться наука. И тогда наших чиновников можно будет сечь, чтобы они не лезли не в свое дело. У нас периодически проходят круглые столы в Совете Федерации. Выходят на трибуну люди, которые ни черта не понимают ни в семеноводстве, ни в сельском хозяйстве, и начинают нести такую ахинею, что просто волосы дыбом встают. Если они берутся руководить — это бред! Будет хороший министр сельского хозяйства, мы с него спрашивать будем, мы с ним ругаться будем. Но мы с ним говорить будем на собственном языке.

Ругаться с нынешними чиновниками невозможно, потому что они некомпетентны. Так что берегите, дорогие друзья, прежде всего, людей неравнодушных, которые хотят что-то сделать, которые хотят для России, чтобы она стала богатая, зажиточная, чтобы в ней было все хорошо.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер