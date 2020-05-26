Зачем Россия закупает семена у других стран

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова выясняла у первого вице-президента "Опоры России", президента Евразийского союза производителей и продавцов семян Владислава Корочкина ситуацию на рынке производителей овощей, пшеницы и цветочных растений.

Почему Россия покупает семена у Китая, забыв о своей безопасности?

— Владислав Леонтьевич, как регулируется рынок семян, как проверяется качество? Что происходит там с точки зрения законодательства?

— Основные игроки на этом рынке уже существуют по 30 лет. "Большая пятерка" — все по 30 лет. Основные каналы сбыта уже давным-давно не рынки, а сетевые структуры, сетевая розница, сетевые садовые центры. Можно посмотреть, кто там на полках. Там одни и те же семена последние 15 лет. Каждый покупатель уже давно выбрал себе продавца, которому он доверяет. Как правильно сказал Андрей, не ошибается только тот, кто ничего не делает. Какие-то ошибки, наверное, бывают по разным причинам, но, как я уже сказал, с каждым годом их становится всё меньше и меньше.

Рынок становится все более конкурентным, с одной стороны. С другой стороны, появляются новые интересные игроки, которые выходят на рынок со своим товаром, предлагают что-то новое и потом на нём остаются.

Советы садоводам

Мы всегда рекомендуем оставить пакетик, посмотреть, что из него выросло, осенью оценить полученный результат и в следующем году покупать этот сорт у этого продавца в этой же точке или идти искать кого-то другого, потому что сортовой ассортимент колоссальный. В советское время, когда было по 10 граммов семян редиса или томата, которые не нужны огородникам, потому что больше 40-50 корней всё равно никто не сажал и еще старались много разных сортов посадить, тогда на прилавке было сотня позиций.

Каждую весну в павильон с семенами стояла очередь три километра и на прилавке было максимум 150 позиций. Качество весьма сомнительное в этих пакетиках, которые тогда продавали. Не идет ни в какое сравнение с тем, что люди имеют сейчас. Просто я с детства этим занимаюсь, я знаю, как надо было постараться, чтобы найти хоть какое-то приличное качество семян цветов в пакетике в советское время. Надо было выписывать из Латвии, из кооператива, чтобы выросло что-то достойное, чтобы поставить в вазу можно было. Поэтому не нужно говорить, что тогда всё было так хорошо. По овощам — более-менее.

По цветам был полный отстой. Вообще ничего не было. В своей селекции семян никогда не было вообще цветов никаких, как и сейчас, собственно говоря, нет, кроме астры и немного гладиолуса. Флоксы — это не семена, а черенки. Остальных культур у нас в селекции не было.

Импортозамещение и законодательные акты

Когда говорим про импортозамещение, мы четко понимаем, что вот тут мы сильны. Томаты свои в российской селекции. Огурцы в российской селекции. Лук уже пошел свой. Капуста отличная, не хуже голландской. В нашей селекции уже всё это есть. Морковь тоже пошла. Баклажаны хорошие. Много чего хорошего за это время создали частные российские селекционные семеноводческие компании. Практически нет рекламаций на семена. Мы специально отслеживаем. Я говорю по тем игрокам, которые стоят на полках основных товаропроводящих сетей всех уровней. И никаких проблем с регулированием этого рынка нет.

Всё, что надо для регулирования, есть: Гражданский кодекс, закон о техническом регулировании, Федеральный закон "О генетически модифицированных организмах", закон "О защите прав потребителя".

Вся структура регулирования выстроена давным-давно. Многие вещи накручиваются искусственно. Надо обучать потребителя и тогда никаких проблем не будет. Семена, кстати сказать, очень хорошо хранятся. Если смотреть на напечатанные на пакете сроки реализации, которые сейчас, кстати, по закону, должны быть не более двух лет. Можно хранить без проблем почти любые семена, которые в этом сезоне были выставлены на продажу. И еще раз подчеркиваю, что точки продаж семян — это сеть всех федеральных супермаркетов и гипермаркетов, садовых центров. И все почтовые отделения. Это десятки тысяч точек продаж. Десятки тысяч! Не говоря про онлайн.

— Я правильно понимаю, что это всё-таки не единый рынок. Рынок пшеницы, рынок семян цветов или рынок овощей — это разные рынки.

— Мы сейчас говорим об очень специфическом рынке. О рынке хобби, по сути. То, что во всем мире считается hobby garden.

— Хобби — это для огородников на дачи. А где покупают пшеницу и овощи в промышленных масштабах? Как это регулируется?

— Оно точно так же регулируется. Я же сказал, что это одна из проблем, когда отождествляют все рынки семян, считают, что это одно и то же. Более того, семенами у нас в стране считаются не только семена сами по себе, но и все саженцы, все черенки.

Если кто-то хочет завести крупные деревья из какого-нибудь питомника за рубежом, то это тоже считается семенами и подвергается такому же регулированию. Даже более жесткому в связи с фитосанитарными ограничениями. Вполне справедливыми, кстати. Но когда эти фитосанитарные ограничения и требования, которые относятся к большим деревьям и саженцам с огромными комьями земли, начинают распространять на маленькие пакетики с семенами, тут возникает полный маразм. К сожалению, это у нас происходит сплошь и рядом.

С точки зрения полевых культур промышленного производства, там каждый рынок имеет свою специфику. 90% площадей под пшеницу засевается семенами отечественного производства. Иная ситуация с рынком сахарной свёклы, где 90% площадей засевается семенами, импортируемыми в Российскую Федерацию. Создавать одинаковую систему регулирования ограничений поддержки этих отраслей неразумно. Во многих культурах есть некий баланс.

В США примерно 50 на 50: 50% семян они выращивают сами и 50% — импортируют из Китая.

Основные американские компании как выращивали, так и продолжают выращивать семена в Китае, в Таиланде, в Индонезии, в Малайзии. Что касается овощей — это Италия, Франция, Китай. Американцы там выращивают и ввозят в США.

Там практически нет (если мы говорим об овощных и цветочных культурах) крупных компаний, за исключением парочки, которые больше работают с полевыми культурами: "Сингента" и "Монсанто". Овощные направления их не сильно интересуют. У них кукуруза, рис, пшеница, рапс, подсолнечник.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер