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Автор Инна Новикова

Эксперт: ситуация сложная, но сельское хозяйство выживет

Садоводство

Первый вице-президент "Опоры России", президент Евразийского союза производителей и продавцов семян Владислав Корочкин жалуется на политику Минсельхоза, но свято верит в отечественного производителя семян.

Почему Россия покупает семена у Китая, забыв о своей безопасности?

Читайте начало интервью:

— В конце 1980-х годов в нашей стране селекция и научная база была одной из самых лучших в мире: генетические институты, много всяких разработок, подходы к современным технологиям гибридизации. К сожалению, все это дело было одномоментно остановлено. В это время в Китае и во многих других странах своей селекции практически не существовало, а научных центров не было. Но к 2010-м годам ситуация изменилась прямо противоположным образом.

Они создали свою селекцию и свое семеноводство, а у нас все это дело осталось на уровне 1993-1994 года, когда все было развалено. А было развалено по одной простой причине: пытались законсервировать ту систему вместо того чтобы регулировать рынок.

Виноват не стрелочник, а Минсельхоз

Мы говорим, что все должно работать как часы. Но что делают люди, которые называют себя наукой? Закон о семеноводстве, который сейчас Минсельхоз опять внес в правительство: хуже него ничего не было за всю историю! Там 54 новых требования к семеноводам и продавцам семян, от лицензированности и до отчетности о том, где семена хранятся у всех. И куча всяких еще вещей, прямо противоречащих и действующему законодательству и даже Конституции. Это стремление каким-то образом рулить, собственно говоря, и убивает нашу отрасль, не дает ей развиваться.

Нельзя производить семена на экспорт, что было запрещено в 1995 году законом о семеноводстве. Прямо запрещено в Российской Федерации производить семена для экспорта, потому что можно было производить только то, что есть в государственном реестре. Больше ничего сеять было нельзя. Даже те, кто писали в Минсельхозе под диктовку немцев этот закон, не понимали, что написали. Это остановило экспортный потенциал отрасли на долгие годы.

Сейчас они добиваются продолжения того же самого. Не знаю, кто им диктует — "Сингента", "Монсанто" или сами такие умные, но по факту мы сегодня видим опять то же самое.

Все равно мы впереди планеты всей

Во многом мы продвинулись вперед. У нас есть своя селекция овощных культур. У нас есть отличная селекция злаковых культур. У нас есть производство всех видов семян, которое каждый год увеличивается. Не так быстро, как хотелось бы, но сейчас выделены деньги в рамках государственной программы на закупку оборудования, на создание селекционных центров. Мы надеемся, что этот тренд, связанный не с запретами и ограничениями, а с поддержкой, точечным вливанием денег, чтобы ускорить те процессы, которые сформировались не благодаря, а вопреки действиям власти в предыдущие годы. Кстати сказать, очередное падение курса национальной валюты очень этому способствует.

Импортные семена опять становятся менее конкурентоспособными. И стимул для выращивания семян на территории Российской Федерации снова вырос. По сути, каждый такой кризис увеличивает объем семян, которые производятся в России.

Даже если китайцы и американцы обрубят поставки семян, мы всегда произведем в нужном объеме. Они менее продуктивные и не такие красивые. Они не годятся, может быть, для полок "Азбуки вкуса", но они вполне съедобные и по вкусовым качествам ничем не отличаются от этих импортных гибридов. Урожайность, может, чуть пониже будет, но она совершенно достаточная для того чтобы полностью обеспечить население этими овощными культурами. Переработка тоже растет. Мы видим сколько разных консервов сейчас на полках. Импортного практически ничего нет. Все больше и больше нашего продукта производится на юге России. Я знаю точно, что большой объем экспорта овощей в Европу уже идет из Краснодарского края. Фурами грузят кабачки, помидоры и многие другие овощи. Два года назад наши крестьяне даже не справлялись с этим экспортным запросом. Много хорошего и позитивного происходит. Люди работают.

Любой хороший агроном всегда учитывает климатические условия и подбирает оптимальные сорта, которые следует выращивать именно здесь. Любой хороший агроном знает как это сделать, и ему совершенно не нужны советы чиновников из Москвы, которые из кабинета не выходили последние двадцать лет.

Я знаю даже губернаторов, которые говорят, что не нужны никакие советчики. Мой агроном, я с него шкуру спущу, если он посеет что-то не то и урожая не будет.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы минсельхоз садоводство опора россии владислав корочкин
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