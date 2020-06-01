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Автор Инна Новикова

Андрей Туманов: глобализация вовсе не враг отечественной продукции

Садоводство

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова обсуждает с председателем московского межрегионального союза садоводов Андреем Тумановым, какие семена предпочитают покупать и выращивать наши дачники и на что они жалуются. Нельзя полагаться на зарубежные поставки, необходимо взращивать своих производителей.

Почему Россия покупает семена у Китая, забыв о своей безопасности?

Читайте начало интервью:

Глобализация проникла в российскую глубинку

Жалуются на пересортицу: очень часто покупают один сорт, а вырастает другой. Жалуются на то, что семена имеют слабую всхожесть, а иногда вообще не всходят.

Слабая всхожесть — это постоянный рефрен: посеяли, а они еле-еле душа в теле. Есть подозрение, что многие семена фасуются уже в возрасте. Чем семена подольше полежали, тем они похуже всходят.

На пакетиках с семенами не указан год урожая, там написан год расфасовки или указано, что семена годны до такого-то года. Даже фасовщик порой не знает, когда они были выращены, потому что он закупил какие-то семена определенной всхожести, они полежали где-то и потеряли всхожесть. Расфасовали, проставили даты. Это лотерея.

Я хотел бы вернуться к полевым культурам. Кем контролируется рынок пшеницы? И у нас он контролируется мировыми брендами "Сингентой" и "Монсантой". Они создали совместные предприятия, привезли свои технологии, обучили специалистов и выращивают здесь наши российские семена, используя технологии "Монсанты" и "Сингенты".

Я не за то, чтобы закрыться. Надо максимально работать с американцами, французами, поляками — с каждым, кто умеет выращивать семена.

Нечего на китайцев пенять — коли наши чиновники хозяйство продали

И с китайцами тоже надо уметь работать, потому что китайцы за последние десятилетия подняли свое семеноводство на недосягаемую высоту. В Китае можно купить как и барахло, так и прекрасные семена, выращенные прекрасными специалистами.

Китайцы поняли, что семеноводство — это очень выгодно, потому что с малого объёма площади вы получаете максимальный результат. Китайцы стали вкладывать в это деньги. Давайте вспомним, за сколько китайцы купили "Сингенту"? Кажется, около 60 миллиардов долларов. Они купили отрасль промышленности, а сейчас мы хорохоримся — импортозамещение. А какое импортозамещение? У нас отрасль развалена. Если бы мы в свое время купили "Сингенту", то восстановили бы эту отрасль.

"Сингента" — это не просто фирма. Это научные достижения за много десятилетий. Это накопленные разработки, это специалисты. Я всегда сравниваю рынок семян с автомобильной промышленностью. Представьте, сколько комплектующих у АвтоВАЗа, сколько специалистов надо, чтобы он работал. И то он неконкурентоспособный, несмотря на то, что огромные деньги туда вкладывают.

Рынок семян — это более сложный рынок, чем автомобильная промышленность. Не может развиваться рынок семян без науки, без технологий, без того, чтобы государство постоянно работало над этим рынком, чтобы оно не закрывало, как это делалось в последние десятилетия, плодовые, овощные станции, где культуры испытываются, чтобы оно не выбрасывало специалистов на улицу.

Вся надежда на доморощенных мичуриных

Есть прекрасный, великий селекционер капусты Монахос. Вот представьте, если Монахос завтра уедет в Америку, плюнув на всё. Всё, не будет у нас тогда капусты.

То есть всё держится на энтузиастах. Это неправильно! Держаться должно не на энтузиастах, а работать как часики. Дорогие друзья, давайте отстраивать структуру!

Давайте отстраивать механизм, а уже потом он заработает сам. К сожалению, сейчас у нас пока любительщина в области семеноводства и продажи семян. Завтра Китай перекроет нам семена — и где все ваши продовольственные программы. К сожалению, это так.

Мы должны воспитывать специалистов, хорошим семеноводам давать работать, чтобы они не боялись за свою финансовую жизнь.

Он хочет торговать хорошими семенами, производить хорошие семена, но он не всегда может, потому что жулики его тянут в это болото, потому что у них себестоимость продукции в десятки раз меньше. Ему надо как-то уметь конкурировать, поэтому он просто физически не будет конкурентоспособный, если будет поставлять на рынок хорошие семена.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер

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Темы китай россия семена садоводство андрей туманов сельское хозяйство
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