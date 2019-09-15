Непростая садовая "лягушка" — ранункулюс

3:32 Your browser does not support the audio element. Садоводство Цветы

Красивый цветок ранункулюс носит второе название "лютик садовый/азиатский". Его родиной является Малая Азия, имя цветку дал ученый Плиний. Ранункулюс с латинского языка переводится как "лягушка", такое название было выбрано, потому что цветок рос в болотистых местах с повышенной влажностью. Позже цветок был перевезен в Англию, где обрел широкую популярность. Потом про цветок забыли, но в настоящее время он снова популярен.

Цветок высаживают на клумбах и дома, для этого особенно хороши два вида.

Первый — Ранункулюс персидский , чьи цветы напоминают розу.

, чьи цветы напоминают розу. Второй — Ранункулюс африканский, напоминает пион.

Цветок вырастает от 20 до 80 см, стебель плотный, отлично выдерживает крупные головки цветов, растение очень схоже с георгинами. Цветет цветок с мая по август, его шапки махровые, окрас разнообразный.

Единственный минус, который заставляет задуматься цветоводов, а высаживать ли на участке лютики – это их ядовитость. Цветок опасен своей токсичностью. При попадании сока ранункулюса на кожу, он может вызвать ожог

Как выращивать ранункулюс

Чтобы цветы выросли красивыми, достаточно выполнять несколько правил. Подходите тщательно к выбору удобрения, иначе корни цветка можно сжечь. Обратите внимание, что в удобрении должен быть биогумус.

Не рекомендуется пересаживать цветок, тревожить его, проводите пересадку, только если это очень необходимо.

Во время цветения его необходимо подкармливать

известняком,

калием.

После того как листья цветка высохнут, клубни выкапываются, убираются на зиму, иначе цветок замерзнет. Хотите, чтобы дом украшал эффектный букет, высадите семена разных цветов вместе. Увядшие соцветия удаляются, чтобы новые быстрее раскрылись. Когда летний период закончится, побеги обрезаются до основания.

Посадка ранункулюса

Посадка семян производится с начала апреля по май. Для посадки ранункулюса подойдет солнечное либо полутеневое место. Земля должна быть

легкая,

удобренная,

иметь нейтральную кислотность.

Перед посадкой цветов, землю необходимо перекопать, удобрить, опрысните ее Фундазолом для профилактики против болезней. Растение можно вырастить клубнями, семенами.

Уход за ранункулюсом

Цветок требует простого ухода. Его необходимо поливать, главное, делать это умеренно, чтобы грунт не был затоплен, иначе будет образовываться гниль. Цветок покажет садовнику, что он начал гнить:

на листья образуется плесень,

бутоны начнут опадать.

Нужно срезать немедленно повреждения, почву разрыхлить.

Рыхлить грунт, подкармливать нужно регулярно, поможет в этом органическое удобрение. Один раз в два месяца необходимо вносить калийное удобрение, во время цветения подойдет древесная зола.

Повредить цветок может

паутинный клещ,

тля.

Увидев белые пятна на листьях, необходимо принять меры по устранению вредителей. Обработайте цветы инсектицидными средствами, в целях профилактики обрабатывайте цветы 2-3 раза в неделю раствором меркаптофоса.