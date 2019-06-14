Компост плохо пахнет: что делать

Правильно сбалансированная компостная куча не должна плохо пахнуть. Компост должен пахнуть грязью, а если она имеет другой запах, значит, что-то не так. Возможно, компост не нагревается должным образом и не разрушается органический материал.

Есть одно исключение из этого правила, а именно, если вы компостируете навоз. Он будет обычно пахнуть до того момента, пока компост не будет готов. Если вы хотите подавить запах компоста, вы можете покрыть кучу слоем соломы, листьев или газеты. Это значительно уменьшит запах компоста навоза.

Почему плохо пахнет компост?

Если ваш компост пахнет плохо, это указывает на то, что что-то в балансе вашей компостной кучи не так. Такие факторы, как

слишком большое количество зелени (азотистый материал),

слишком малая аэрация,

слишком много влаги и неправильное смешивание,

могут вызвать неприятный запах компоста.

Читайте также: Не для компоста: что в него лучше не класть

Как убрать запах компоста?

Вот некоторые решения для самых распространенных проблем.

Причины:

Слишком много зелени в компосте —

если у вас в компосте слишком много зеленого материала, он будет пахнуть сточными водами или аммиаком. Это указывает на то, что ваша компостная смесь не сбалансирована. Добавление коричневых материалов, таких как

листья,

газеты

и солома,

поможет восстановить баланс компоста.

Компостная куча сильно уплотнена -

компостная куча нуждается в кислороде (аэрации) для правильного разложения органического материала. Если ваша куча компоста уплотняется, компост начинает неприятно пахнуть. Компост, который имеет слишком низкую аэрацию, будет пахнуть гнилыми яйцами. Переверните компостную кучу, чтобы помочь воздуху попасть в компост и устранить неприятный запах. Вы также можете добавить несколько "пушистых" материалов, таких как

сухие листья

или сухая трава,

чтобы предотвратить повторное сжатие компоста.

Читайте также: Использование древесной золы в саду

Слишком много влаги в компосте -

часто весной садовник замечает, что компост воняет. Это потому, что из-за дождей компостная куча становится слишком влажной. Компостная куча, которая становится слишком влажной, не будет иметь достаточной аэрации, и эффект будет таким же, как если бы компостная куча была уплотнена. Чтобы устранить причину запаха, переверните компост и добавьте немного сухих материалов, чтобы поглотить часть влаги.

Слоистость компоста -

иногда компостная куча имеет правильный баланс зелени и соломы, но эти материалы укладываются в компостную кучу слоями. Если зеленый материал изолирован от соломы, он начнет неправильно разлагаться и начнет выделять неприятный запах. Если это произойдет, компостная куча будет пахнуть сточными водами или аммиаком. Нужно лишь смешивать компост лучше, это решит проблему.

Правильный уход за компостной кучей, такой как регулярное переворачивание и поддержание баланса между зеленью и соломой, поможет вам защитить компостную кучу от неприятных запахов.

Фото превью: дизайн сада

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен Быстрые новости в Telegram-канале Правды.Ру. Не забудьте подписаться, чтоб быть в курсе событий.